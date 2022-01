Z Valašska do Plzně

Buřtguláš je oblíbený, s původním receptem ale nemá moc společnéhoZdroj: Shutterstock

V českých zemích si guláš časem získal obrovskou popularitu. A co je oblíbené, s tím lidé experimentují a vytvářejí své vlastní varianty. Do znojemského guláše se proto přidávají nakrájené kyselé okurky, do karlovarského smetana, plzeňský se podlévá pivem a ve valašském najdeme kysané zelí a slaninu, případně klobásku.

Guláš Petra Voka obsahuje lečo a červené víno. Trochu dál od originálu pak na gulášové mapě leží mexický guláš, kuřecí guláš nebo buřtguláš. Nejběžnějším gulášovým masem je u nás hovězí kližka, zahušťuje se moukou.