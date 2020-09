Ingredience: 320 g hladké mouky, 250 ml podmáslí, 200 g moučkového cukru, 100 g bio špenátu, 2 vejce, 80 g oleje, 1 prášek do pečiva, 1 smetana ke šlehání, 2 mascarpone, 1 vanilkový cukr, čerstvé ovoce a jedlé květy na ozdobu

Postup: Vejce s polovinou cukru vyšlehejte na pěnu. Za stálého míchání přidávejte podmáslí, zbytek cukru, olej, mouku s práškem do pečiva a úplně na pěnu rozmixovaný špenát. Hotové těsto vlijte do vymazané a vysypané dortové formy a pečte na 180 °C asi 45 minut. Vychladlý korpus překrojte napůl a vydlabejte trochu drobků na vrchní vrstvu. Vyšlehejte smetanu s mascarpone a vanilkovým cukrem a polovinu rozetřete na spodní část korpusu. Naskládejte vrstvu drobného ovoce (maliny, plátky jahod) a zakryjte druhou polovinou korpusu. Nahoru naneste zbytek krému, posypte vydlabanými drobky a ozdobte.

Tvarohový dortík

Ingredience: korpus: 1 hrnek polohrubé mouky, 125 g másla, 1 lžíce cukru krupice, 1 vejce, 1/2 prášku do pečiva, náplň: 1 tvaroh, 1 vejce, 1 hrnek mléka, 1 vanilkový puding, 1/2 hrnku cukru krupice

Postup: Z ingrediencí na korpus vypracujte těsto a dejte je na hodinu vychladit do lednice. Těsto rozválejte pomocí malého válečku do vymazané a vysypané formy a prsty vytlačte do krajů. Tvaroh rozmíchejte s vejcem a postupně přidávejte ostatní ingredience náplně. Důkladně vymíchejte a vlijte na připravený korpus. Pečte v mírně vyhřáté troubě asi 45 minut. Po vychladnutí ozdobte dort čerstvým ovocem. Podávejte se šlehačkou.

Osvěžení ve skle

Ingredience: 1 zakysaná smetana, 1 smetana ke šlehání, 2 balíčky vanilkového cukru, lžíce moučkového cukru, 2 lžíce chia semínek, hrst piškotů, oblíbené ovoce

Postup: Šlehačku se lžící cukru vyšlehejte dotuha. Přidejte zakysanou smetanu a vanilkové cukry a rozmíchejte na hladký krém. Na závěr vmíchejte chia semínka. Do skleniček vrstvěte krém, ovoce a piškoty. Skleničky zakryjte potravinovou fólií a nechte dobře vychladit.

Letní domácí cappuccino

Ingredience (na dvě kávy): 2 lžičky instantní kávy, 2 lžičky třtinového cukru, lžíce vroucí vody, 400 ml studeného mléka, led

Postup: Kávu s cukrem a vodou vyšlehejte elektrickou metličkou do tuhé pěny. Mléko s ledem rozdělte do dvou sklenic, přidejte našlehanou pěnu a zlehka promíchejte. Podle chuti si můžete na pěnu přidat skořici, kakao nebo karamel.