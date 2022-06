„Upřímně, o české kuchyni jsem nevěděla téměř nic a musím říct, že mě tento výlet inspiroval. Před příjezdem do České republiky jsem neplánovala umístit děj další knihy do Prahy. Ale hned po dvou dnech jsem si uvědomila, že právě o Praze chci v budoucnu psát,“ říká Julie Caplinová, která svůj výlet hodnotí v superlativech: „Bylo to naprosto skvělé! Zjistila jsem toho hodně nejen o české historii, ale i o české gastronomii. Navštívili jsme několik výborných restaurací, hospod, obchodů a kaváren. Zamilovala jsem si knedlíky a také svíčkovou omáčku s hovězím masem. Výborná byla i pražská šunka s křenem, protože ten mám moc ráda! Samozřejmě jsem také zkusila pivo a moc mi chutnalo. Navštívila jsem dokonce i Břevnovský klášter a podnikla prohlídku tamního pivovaru.“

Rozšiřte si kulinářské obzory

Poznat zemi, do které cestujeme, nejde bez ochutnávky místních specialit. Možná k tomu mnozí z nás dostanou příležitost při letošní dovolené. Zeptali jsme se proto Julie Caplinové, co by lidé měli určitě zkusit v jednotlivých zemích, o nichž už napsala své knihy: Kavárna v Kodani, Pekárna v Brooklynu, Cukrárna v Paříži, Pláž v Chorvatsku, Hotýlek na Islandu, Čajovna v Tokiu, Chata ve Švýcarsku, Domek v Irsku.

Kuchař v šortkách? Tak to odjíždím, říká Šmerda, který vařil prezidentům i králi

V Kodani by spisovatelka určitě doporučila kanesnegle, výborné skořicové šneky, původní dánské pečivo. Newyorský Brooklyn je místo, kde se mísí snad všechny možné kultury, takže nedokázala vybrat jen jednu jedinou věc. „Můj tip je zkusit něco, co jste ještě v životě nejedli a rozšířit si tak kulinářské obzory,“ radí Caplinová

V Paříži navštívila nespočet cukráren a pekáren, kde vyzkoušela snad všechny dorty a dezerty, a nejvíc by doporučila religieuse, česky „jeptišky“, což jsou bochánky z odpalovaného těsta bohatě plněné krémem a zdobené polevou. Na Islandu nikdo nesmí vynechat skyr – je to něco jako jogurt, i když trochu jiné, ale hlavně velmi osvěžující a lehké.

„V Japonsku se nabízí suši, ale moje nejoblíbenější tamní jídlo je nudlová polévka ramen. Pak také zkuste tempuru, delikátní a jemné těstíčko plněné masem nebo zeleninou,“ říká spisovatelka.

Guinnes chutná nejlépe v samotném Irsku

Švýcarsko je známé svými dorty a koláči, Julie Caplinová by doporučila solothurnen torte z pusinek a krému z lískových ořechů. Jeden prý dělala i doma. Na přípravu je to poměrně náročný dezert, ale za ten čas to podle ní stojí, protože je božský. Také ve Švýcarsku nesmíme vynechat sýr a čokoládu.

Nešvar české gastronomie? Okrádání lidí, říká první Čech s michelinskou hvězdou

A v Irsku, o němž je zatím poslední kniha Caplinové, by turisté měli ochutnat tradiční a poctivý domácí chléb, ale především Guiness: „To pivo není pro všechny, ale zkusit by ho měl každý, kdo se do Irska vydá. Tam totiž chutná nejlépe.“

Autor: Miroslava Drozenová