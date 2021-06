Ostrý start je tu. Už v pondělí se mančaft kouče Jaroslava Šilhavého poměří s nevyzpytatelným Skotskem. „Jestli chceme pomýšlet na postup ze skupiny, tak musíme vyhrát. Skoti dobře brání, gól nám mohou dát jen ze standardní situace nebo z brejku. Nesmíme je pustit do vedení. To jim pak vyhovuje,“ varuje Bořek Dočkal, lídr Sparty a ještě nedávno i národního mužstva.

Do nominace na Euro se však nedostal, přednost dostali jiní. Přesto „nehrající kapitán“ mužstvu věří: „Vyhrajeme 1:0.“ „Pokud by národní tým nezvítězil, musí bušit do Chorvatů a Angličanů, což bude složité,“ přidává se František Štambacher, mistr Evropy 1976 a olympijský vítěz 1980. Rovněž on tipuje těsnou výhru.

Kdo ne? Kupříkladu David Kobylík, evropský šampión do 21 let z roku 2002: „Skotové jsou silní a tuším, že budou doma hodně motivovaní. I vzhledem k událostem po zápasech mezi Slavií a Rangers. Náš tým mi nepřipadá v optimální formě, zejména vzadu. Remízu budeme brát, nechá nás ve hře pro další zápasy.“

Bořek Dočkal, kapitán Sparty: Skotsko - ČR 0:1

Tomáš Frejlach, bývalý hráč Liberce a Slavie: Skotsko - ČR 1:1

„Od prvního zápasu očekávám vyrovnaný a opatrný fotbal, protože se může postoupit i ze třetího místa ve skupině. Myslím si, že nakonec každý bod bude dobrý. Na půdě soupeře nás nečeká vůbec nic lehkého.“

Milan Matějček, rozhodčí: Skotsko - ČR 0:1

„Myslím, že nás čeká na úvod těžké utkání s velice kvalitním soupeřem. Věřím ale, že při troše štěstí vyhrajeme.“

Petr Švancara, bývalý hráč Slavie a Brna: Skotsko - ČR 0:1

František Štambacher, účastník ME 1976 a 1980, vítěz OH v Moskvě 1980: Skotsko - ČR 1:2

„Musíme tenhle zápas vyhrát, je to šance, jak uspět. Pokud by národní tým nezvítězil, musí bušit do Chorvatů a Angličanů, což bude složité.“

Luděk Kovačík, trenér FSC Stará Říše, bývalý reprezentant: Skotsko - ČR 0:1

„Naši momentálně nemají takovou formu, proto v utkání neočekávám příliš branek.“

Bohumil Páník, trenér: Skotsko - ČR 1:1

„Začátek vždy určuje ráz pro zbytek turnaje. Máme kvalitní tým, kterému bych moc přál výhru, ale proti domácím to nebude vůbec snadné. Nikdo nechce prohrát, cítím, že zahájíme šampionát remízou.“

Václav Svěrkoš, bývalý reprezentant: Skotsko - ČR 1:2

„Pro oba týmy to bude stěžejní zápas o to, zda budou moci postoupit ze skupiny, protože Anglie i Chorvatsko jsou ještě na vyšší úrovni než Skotsko. Osobně si myslím, že máme větší kvalitu, a nakonec bude víc naše fotbalovost než skotská tvrdost. Snad si kluci po posledním zápase s Albánií budou víc věřit, a i s pomocí individualit jako jsou Souček, nebo Schick rozhodnou.“

David Kobylík, mistr Evropy do 21 let 2002, trenér a expert Deníku: Skotsko - ČR 1:1

Josef Němec, bývalý hráč Sparty, televizní spolukomentátor a sportovní ředitel FC Slavia Karlovy Vary: Skotsko - ČR 0:1

„Vždy je důležité vstoupit úspěšně do turnaje, to se týká i naší reprezentace, ale čeká nás velmi náročný zápas, ale věřím, že trenéři budou mít šťastnou ruku nejen při volbě složení obranné řady, ale také celé základní jedenáctky, a my tak udržíme čisté konto a jednu branku vstřelíme.“

Karel Vácha, bývalý reprezentant: Skotsko - ČR 1:2

„Po nepovedeném utkání s Itálií a výsledkovém reparátu s Albánií, si myslím, že obě utkání přišla v pravý čas, aby si hráči uvědomili, že na ME nejedou jako favorité, ale jako mužstvo, které rozhodně může překvapit, ale odehraje-li každý hráč v každém utkání své maximum, což by mělo být na takovéto úrovni samozřejmostí. První utkání se Skotskem bude pro nás velice důležité a já věřím v naše vítězství.“

David Vaněček, útočník Olomouce: Skotsko - ČR 0:1

„Je to určitě papírově nejslabší soupeř v naší skupině, ale Skotové mají silný tým složený hlavně z hráčů Premier League a Celtiku. Největší hvězdou je bezpochyby Robertson, který září v Liverpoolu. Bude důležité ustát s nimi osobní souboje a vyrovnat se jim v běžeckých statistikách, protože na to je skotský fotbal postavený. Pokud to zvládneme, tak jsme schopní vyhrát, protože fotbalová kvalita je na naší straně. Já osobně věřím, že vyhrajeme a že uspějeme i v dalších zápasech proti Chorvatsku a Anglii.“