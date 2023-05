/FOTOGALERIE/ Štikou jihočeské části Zaměstnanecké ligy Deníku mohou být fotbalisté Window Holding a.s. Do Českých Budějovic mohou jet s vysokými ambicemi.

Fotbalisté Window Holding a.s. | Foto: Window Holding a.s.

Zaměstnanecká liga Deníku.Zdroj: Deník/ RedakceAspirantů na "reprezentační" dres firmy je celá řada. Jedním z těch, kteří prošli velkým fotbalem a blýskli se i v krajském přeboru, je Pavel Hodina.

Jaké tedy mají hráči Window Holding a.s. v turnaji ambice? „Ambice máme samozřejmě ty nejvyšší. Vzhledem k tomu, že Vekra je jednička mezi výrobci oken a dveří, tak náš tým musí být jednička i ve fotbale,“ věří ve fotbalové kvality týmu Pavel Hodina.

A kdo by měl být největším postrachem soupeřů z týmu Window Holding a.s.? „Postrachem pro soupeře budou naši výborní brankáři, kteří jako správní výrobci kvalitních dveří umí svoji branku dokonale zamknout. Navíc máme v mužstvu dýdžeje, který umí ostatní kolegy také pořádně rozhýbat,“ pochválil spoluhráče Pavel Hodina.

Fotbalisté Window Holding a.s.Zdroj: Deník/ RedakceJaký největší individuální sportovní výkon hráči týmu dosáhli? „Největšího úspěchu dosáhl právě již zmíněný dýdžej, který vystřídal několik klubů (i barů) nejen v našem okrese a ještě nyní, když už je v pokročilém věku, je stále mezi majiteli klubů o něho velký zájem,“ dodal s úsměvem Pavel Hodina.

Fanouškovský svět nás se dělí hlavně mezi příznivce Slavie a Sparty. Co na to Pavel Hodina? „Vzhledem k tomu, že jedni využívají čínský kapitál a ti druzí vyznávají rudou barvu, která byla oblíbenou barvou v nedávné minulosti, tak fandíme pouze červenočerné Vekře,“ doplnil „vlastenecky“ hráč Window Holding a.s.

Koho ze současné generace fotbalistů hráči týmu obdivují? „Obdivujeme asi všechny ty, kteří vydrží hrát fotbal na nejvyšší úrovni i ve 40 letech. A i my takové hráče máme,“ věří svému týmu.

A kam by v případě výhry v republikovém finále Jihočeši rádi vyrazili za fotbalem? „Víme, že vyhrát celý turnaj nebude jednoduché, ale pokud se to povede, tak bychom rádi navštívili El Clasico na novém stadionu San Bernabeu v Madridu,“ vyřkl své přání Pavel Hodina.