Ondro, jak snášíte tuhle nešťastnou dobu?

Snažím se, jak se dá. Jsem doma s rodinou, chodím do práce a volný čas vyplňuji tréninky, i když to není vůbec jednoduché.

Fotbal musí jít stranou. Zdraví je na prvním místě. Člověk si uvědomí, že jsou důležitější věci…

Souhlasím, člověk se bojí nejen o své zdraví, ale i zdraví rodiny a svých přátel. Musíme teď tuhle situaci všichni společně zvládnout a věřím, že nás to všechny posílí.

I když trénujete individuálně, musí se tak dlouhá přestávka na hráčích asi projevit, ne?

Za mě ano. Plnohodnotné tréninky s týmem a hlavně zápasy nic nenahradí. Můžete doma posilovat, běhat venku, kopat si na zahradě, ale není to ono. Někdo potom může mít problém naskočit do fotbalového kolotoče.

Jak a kde trávíte samostatné tréninky?

Trénuji doma, jak se dá, jdu se proběhnout ven do přírody a když mám možnost jet k rodičům na zahradu, vezmu si ven i ten míč, aby mi po té dlouhé pauza nepřekážel víc než předtím (smích).

Očekáváte, že se třetí liga a ostatní amatérské soutěže nedohrají?

Můj názor je, že se tato sezóna už bohužel nedohraje a mrzí mě to, protože naše umístění je teď skvělé a celý tým by si zasloužil bojovat o nejvyšší příčky až do konce.

Dovedete si představit, že byste hráli ještě v červenci?

Těžko říct. Pauza by byla hrozně velká a čeká nás ještě hodně zápasů. V tuhle chvíli si to nedokážu představit, ale pokud to bude jen trochu reálné, rád bych sezónu dohrál.

Probírali jste různé alternativy s trenéry a spoluhráči?

Trenéři nám volají, jak se máme, snaží se s námi být v kontaktu alespoň přes telefon. Se spoluhráči si občas napíšeme a na sociálních sítích na ně narazíte často, takže máte trochu přehled, jak se mají a co dělají.

Zažil jste někdy podobnou situaci a téměř celé jaro si nezahrál?

Zažil jsem to jedině díky zranění a sám moc dobře vím, jak ten návrat byl těžký. Jediný rozdíl je v tom, že člověk je zdravý a může alespoň individuálně trénovat.

Přitom start s Vltavínem, hlavně výsledkově, byl tak slibný…

Začátek byl výborný, i když výsledek neodpovídá tomu, jak to bylo na hřišti. Ne že bychom hráli špatně, ale za stavu 1:0 na začátku druhé půle jsme si koledovali o gól a naštěstí po brance na 2:0 jsme zápas dotáhli do vítězného konce a přidali další branky.

Prvním opatřením bylo hrát bez diváků. Dávalo by vám to smysl, když se fotbal hraje hlavně pro lidi?

Bez diváků by to bylo zvláštní, protože v této sezóně nás velmi povzbuzují a nám se díky tomu hraje mnohem lépe. Na druhou stranu, bychom mohli sezónu dokončit a navíc to opatření bylo z důvodu menšího rizika nakažení, takže bychom to museli akceptovat.

Kdy myslíte, že vše skončí a zase naskočíme do „normálního“ života?

Na to bych také rád znal odpověď. Chystal jsem svatbu i rodinnou dovolenou, takže teď sám nevím, co bude. Moc bych si přál, aby bylo brzy vše zase v normálu a lidé se nemuseli bát jeden druhého.

Budou si teď lidi více vážit druhých a přehodnotí priority?

Doufám, že lidé si uvědomí, že vše není samozřejmost a vše má svoji cenu. Věřím, že se i rodiny a lidé semknou a budeme silnější a odolnější.

Autor: Michal Průcha (FC Písek)