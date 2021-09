12.00: Plzeňští fotbalisté potvrdili svou nadvládu v tomto tutrnaji i ve finálovém duelu proti celku Interplex Písek. V poločase sice vedli pouze o branku 2:1, na konci utkání to však bylo 6:1. Tým Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany se stal celkovým vítězem celodivizního finále v Semicích.

11.30: V závěrečném utkání porazil celek Plzeň Slovany českobudějovický Bupak Mondi vysoko 10:2. Sedm branek vítězů dal Paum, dvě Vávrač a jedu Veselý. Do republikového finále tak ze Semic postupují celky Městský obvod Plzeň 2 - Slovany a Interplex Písek. Tyto dva celky si ještě na závěr zahrají finále o vítěze turnaje v Semicích.

V Semicích se hraje o postup do velkého finále Zaměstnanecké ligy deníku.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma 10.10: K prvnímu utkání nastoupily oba jihočeeské týmy.

10.00 Ve finálovém turnaji se představily celky Mondi Bupak České Budějovice, Interplex Písek a Městský obvod Plzeň 2 - Slovany. Hraje se systémem každý s každým na 2x10 minut s pětiminutovou přestávkou. Nejlepší dva celky ze Semic postoupí do republikového finále, které se koná 2. října.

