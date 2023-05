Krajské finále třetího ročníku fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku se uskuteční ve středu na stadionku v Nové Vsi. Zúčastní se ho týmy INOS servis s.r.o., Kámen a písek, spol. s.r.o., Rohde – Schwarz – závod Vimperk s.r.o., TKP Geo s.r.o., Window Holding a.s., Fruko-Schulz s.r.o., Tecnocap s.r.o. a Budějovický Budvar.

fotbal ilustrační foto | Foto: ČTK

Tým českobudějovické firmy TKP Geo se rozhodně nechystá turnaje jenom zúčastnit. “Chceme celý turnaj vyhrát,“ usmívá se zástupce týmu Martin Lerch. „Chceme si s kolegy užít fotbal a nastřílet spoustu gólů,“ dodá.

Jeho tým chce sázet na kolektivní pojetí, žádnou konkrétní hvězdu ve svém středu nemá. „Doufám, že všichni budeme nebezpeční. Hlavně před bránou soupeře,“ přeje si.

Fotbal Lercha vždycky bavil. „Byla to pro mě hlavně zábava a nějaké úspěchy jsem neřešil. Ale těší mě, že jsem si mohl zahrát za divizní tým,“ připustí.

Logo Zaměstnanecké ligy DeníkuZdroj: Deník

Na dotaz, pokud by si měl vybrat mezi Slavií nebo Spartou, odpoví bez přemýšlení: „Jedině Slavia!!“

Ze současné generace fotbalistů se mu nejvíce líbí Polák Robert Lewandowski. „Umí střílet góly. To na něm obdivuji,“ zasní se.

Vítěz celostátního kola Zaměstnanecké ligy poletí za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas by ho lákal vidět? „Určitě bych uvažoval o anglické Premier League. Je to jedna z nejlepších soutěží na světě. A hrají tam ti nejlepší. Ale dalo by se uvažovat i o španělské lize,“ přemítá o případné ceně za vítězství v závěrečném celostátním turnaji.