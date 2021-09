Dvakrát po sobě se stane fotbalový stadion Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dějištěm druhého ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku. Hrát se tu bude ve dnech 21. a 22. září a chybět u toho ani letos nebude tým společnosti Mondi Bupak, která je předním výrobcem vysoce kvalitních kartonů z vlnité lepenky s dlouholetou tradicí.

V uplynulém ročníku se hráči z Mondi Bupak s. r. o. dostali až do finále, kde nakonec podlehli týmu ze společnosti Viscofan CZ, a skončili tak na druhém místě. To je také zatím nejvyšší dosažený úspěch kapitána týmu Michala Špačka, který v českobudějovické společnosti pracuje na pozici strojvedoucího zpracovatelského stroje. Do boje o co nejlepší umístění povede svoje spoluhráče také letos.