Adam Zadražil svou fotbalovou kariéru odstartoval v pěti letech v Chýnově, později hrál na střídavý start v tehdejším Spartaku Sezimovo Ústí a v roce 2016 přestoupil do FC MAS Táborsko. Jeho úplně prvním trenérem byl v mladší přípravce chýnovský trenérský nestor Josef Macháček (dnes devadesátiletý) a dále jej pak v Chýnově vedli Jan Petrů a Karel Sedlatý. V Táboře pak v mládežnických kategoriích prošel rukama trenérů Josefa Holuba, Zbyňka Jaroše, Radima Hešíka, Karla Musila či Kamila Tobiáše a druholigovém áčku působil pod trenéry Miloslavem Brožkem a naposledy Romanem Nádvorníkem.

Zajímavostí určitě je, že v Chýnově Adam Zadražil začínal v útoku, ve Spartaku hrál stopera, aby nakonec, asi vzhledem ke své výšce, skončil v brance. V kádru dospělých druholigového Táborska si postupně připsal řadu. Když tam však začínal, jasnou jedničkou byl Michal Toma. Od jednoho z nejlepších brankářů v této soutěži se toho snažil Adam co nejvíce pochytit. Také se mu splnil sen, když byl před pěti lety s českou reprezentací do 18 let na mezinárodním turnaji na Slovensku, kde mu pomáhala s radami velká reprezentační brankářská legenda.

V druholigovém Táborsku se později vypracoval do pozice brankářské jedničky a v roce 2023 po něm sáhl jeden z nejsilnějších klubů u nás Viktoria Plzeň. Zde však měl silnou konkurenci v podobě reprezentačního gólmana Jindřicha Staňka, který jej do prvoligové branky prakticky nepustil, takže většinou dostával herní vytíženost především v béčku třetiligové Viktorky.

V létě loňského roku po něm sáhl královéhradecký klub a celý podzim dělal dvojku Pavlu Bajzovi a do branky se dostal jen ve dvou zápasech v MOL cupu. Po přeřazení Bajzy do béčka se Adam Zadražil dočkal vysněné premiéry v prvoligovém dresu ve zmíněném utkání s Bohemians v krásné malšovické aréně před více než šesti tisícovkami diváků.

„Byl to takový trochu hořkosladký ligový start. Takhle velmi dobře rozehraný zápas, kdy doma vedeme ještě v osmdesáté minutě 2:0, už bychom měli dotáhnout k tříbodovému zisku. Prvoligovou premiéru jsem si užil, o to víc mě však mrzí, že jsme toto utkání nedotáhli do vítězného konce,“ uvedl po zmíněném utkání Adam Zadražil.

Adam Zadražil je historicky prvním hráčem Chýnova jenž to ve své kariéře dotáhl až na prvoligové trávníky. Pochází ze sportovně založené rodiny, jeho dědeček byl známým motokrosovým závodníkem, tatínek Evžen je ředitelem jihočeského motokrosového střediska a bratr Filip nastupuje v krajské fotbalové I. A třídě v dresu Chýnova, kde jako velký univerzál může zastávat jak brankářský post, tak třeba i pozici hrotového útočníka.

Připravil: Pavel Kulveit