Výstavu je možné si prohlédnout za sklem vodňanského Městského kulturního střediska, kde se bude nacházet až do konce září. K vidění jsou zde desítky fotografií znázorňující fotbal ve městě s rybářskou tradicí od jeho vzniku až po současnost.

„Chtěli jsme k tomuto významnému výročí uspořádat něco jiného než nějaký turnaj nebo zápas, protože ty jsme pořádali už dříve. Přišel nápad na zorganizování veřejné výstavy a jsem moc rád, že se takto vydařil,“ řekl k původní myšlence předseda klubu Karel Handšuh.

„V červenci se uskutečnila vernisáž a pro velký zájem byla výstava ještě o měsíc prodloužena. „Z kulturního střediska máme informace, že je o výstavu velký zájem. Vernisáž se vydařila. Dorazilo spoustu lidí, kteří se o historii klubu zajímali. Přišli také potomci tehdejších fotbalistů. Výloha se měla uklízet koncem srpna, ale zájem byl velký, takže jsme jí ještě o měsíc prodloužili,“ dodal k úspěchu probíhající akce.

Za sklem kulturního domu jsou k vidění samotné počátky vodňanského fotbalu. „Výstava zachycuje opravdu historické momenty. Jsou k vidění fotky z roku 1896, kdy došlo k založení klubu a také z roku 1919, kdy se transformoval do současné fotbalové podoby a přijal klubové barvy. Když jsme výstavu dávali dohromady, tak jsme využili historické zápisy, které se dochovaly od 20. let. Vycházeli jsme z reálných podkladů,“ přiblížil tvorbu obsahu.

A co je největším úspěchem klubové historie? „To jsou určitě hráči, kteří to z Vodňan dotáhli až do ligy. Stanislav Bezděk, Miroslav Kovařík nebo Ondřej Prášil jsou v tomto klubovými legendami. Karel Čapek to přes České Budějovice a Spartu dotáhl dokonce až do národního týmu“, vzpomínal dlouholetý předseda modrobílého celku.

Na fotografiích jsou znázorněny milníky, mezi které patří tituly jihočeských mistrů. Ten poslední z roku 1995 odstartoval dodnes vzpomínanou zlatou éru, ve které klub odehrál pět divizních sezon. „To je určitě největším týmový úspěch. Tehdy se nám podařila povedená a nezapomenutelná generace odchovanců, kteří dokázali hrát takhle vysoko,“ připomněl úspěšné období.

Dalším výrazným memoárem je účast Vodňan v Divizi českého venkova ze 40. let minulého století, protože tehdy se jednalo o druhou nejvyšší fotbalovou soutěž. Nyní mužstvo nastupuje v 1.A třídě pod vedením bývalého ligového fotbalisty Jaromíra Plocka a zkušeného Petra Hrnčíře.

Autor: Martin Boška