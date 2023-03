Roudenský Viktor Kadlec je s osmnácti góly druhým nejlepším střelcem I. A třídy. Ve skupině A této soutěže dal na podzim osmnáct gólů. V tomto směru ho předčil jen dačický Robin Štolba, jenž dal o pět gólů víc a ve statistikách vévodí B skupině.

STŘELEC Malše Roudné Viktor Kadlec dal na podzim v soutěžních zápasech osmnáct gólů | Foto: Deník/Kamil Jáša

Bilance Viktora Kadlece mohla být ještě lepší, nebýt zbytečného vyloučení na konci duelu s Planou a následného šestizápasového trestu. A možná by na tom byla o něco lépe po podzimu i momentálně třetí Malše Roudné.

Kadlec totiž patří mezi klíčové hráče týmu, na které trenér Pavel Cepák velmi spoléhá. Na jaře chce roudenský kanonýr Malši pomoci k vytouženému návratu do krajského přeboru.

Sestup Malše z nejvyšší krajské soutěže před více než třemi roky všechny šokoval. Vždyť ještě sezónu předtím hrálo Roudné divizi a nevedlo si špatně. Pokračovat v soutěži už ale dál Malše nechtěla a od příštího ročníku šla hrát „pouze“ krajský přebor.

Ten ale neudržela a pro mnohé překvapivě spadla do I. A třídy. Od té doby je Roudné hlavním favoritem na postup. „O tom se mluví už od chvíle, co Roudné sestoupilo z krajského přeboru. Jenže v I. A třídě jsme už čtyři roky a pořád se nám tu roli favorita nedaří naplnit. Je to pořád stejné,“ jako by už Viktor Kadlec tak trochu přestal věřit v návrat mezi krajskou elitu.

Ale není tomu tak. On sám dělá všechno pro to, aby to letos vyšlo. Gólů dal na podzim hodně, v průměru skoro jeden a půl na zápas. „Svoje góly neřeším, protože jsme až třetí a na čelo ztrácíme spoustu bodů. Byl bych raději, kdybychom byli na prvním místě,“ říká Kadlec.

Z momentálního umístění je roudenský kanonýr zklamaný, doufá ale, že na jaře přijde zlepšení a s postupem do krajského přeboru to Roudnému konečně vyjde. V podobné situaci byla Malše i vloni a díky skvělému jarnímu finiši nakonec bojovala s Trhovými Sviny a Semicemi o postup až do závěrečných kol.

Letos je to podobné. „Musíme začít porážet soupeře, kteří jsou před námi. Hned v prvním jarním kole ve Strunkovicích k tomu budeme mít příležitost. Tam musíme vyhrát,“ dobře ví Kadlec.

Rovněž si uvědomuje, že nesmí být vylučovaný. Po skončení podzimního duelu s Planou se totiž zbytečně zapojil do strkanice s hostujícími hráči a obdržel červenou kartu. Následovala stopka na šest zápasů. Tvrdý trest. Nebýt toho, mohl se Kadlec v tabulce střelců přetahovat o první místo třeba i s Robinem Štolbou. „Červenou jsem tehdy dostal právem, následný trest už byl a podle mě nepřiměřený,“ myslí si dodnes Viktor Kadlec.

Je to ale málo platné, trest si odpykal a nyní musí hledět vpřed. Mnohé fanoušky při sledování výkonů Viktora Kadlece na hřišti možná napadne, že tenhle kluk má jistě na víc než na I. A třídu. Není na něj tahle soutěž málo? Bude v Roudném pokračovat i na jaře? Takové si někteří kladou otázky.

„Samozřejmě mi nevyhovuje soutěž, jaká se tu hraje. Nikdy jsme ale nechtěl odcházet jinam, protože v Roudném jsem jinak spokojený. Proto chci Malši pomoci postoupit do krajského přeboru,“ říká samotný hráč.

Připouští ale, že nějaké nabídky dostal. „Žádná mě ale nezaujala natolik, že bych chtěl měnit dres. Ani si nemyslím, že by to někde jinde bylo lepší,“ chválí si Kadlec podmínky v Roudném. Vyhovuje mu zdejší parta, zázemí a navíc se současným trenérem Cepákem se zná už odmala.

Viktor Kadlec není úspěšný pouze ve fotbale, skvěle mu totiž jde také futsal. Je hráčem druholigového Absolutu Černý Dub, který skončil na 7. místě skupiny Západ.

A roudenský fotbalista je produktivní i v hale. Ve dvaadvaceti zápasech dal šestnáct branek a připsal si také třináct asistencí na gól. V tabulce produktivity Kadlecovi patří šesté místo, čímž se řadí mezi nejlepší hráče v soutěži.

Baví ho víc fotbal nebo futsal? „Fotbal s futsalem se naštěstí nekryjí. Možná až ke konci podzimu, ale zápasy ve futsalu hrajeme obvykle v pátek, zatímco fotbalové zápasy se hrají o víkendu. Teď v zimním období mě víc baví futsal, protože v hale není taková zima a hraje se víc s míčem,“ odpovídá s úsměvem samotný hráč.

Začíná jaro a fotbalisté se přesouvají z hal na venkovní hřiště. Viktor Kadlec má ještě čas, neboť I. A třída se po zimní přestávce rozběhne až 25. března.

„Myslím si, že minimálně krajský přebor do Roudného patří. Byl bych spokojený, kdybychom postoupili a fotbalem se dál bavili,“ říká Viktor Kadlec na prahu jarní části sezóny.