Kdy a kde jste začínal s fotbalem?

„V březnu mi bude 18 let. Pocházím z Veselí nad Lužnicí, kde jsem také s fotbalem začínal v 5 letech pod vedením svého taťky a trenéra Ondráčka.“

Trénujete a hrajete v přípravě s A týmem FC MAS Táborsko. Znamená to, že s vámi realizační tým počítá do kádru, kdo vám co řekl?

„Trenér Brožek mi sdělil, že mě přesouvá do A-týmu.“

Jak se cítíte mezi zkušenými hráči, jako jsou Kučera, Navrátil, Musiol?

„Cítím se mezi nimi velmi dobře. Získávám od nich cenné zkušenosti, které se snažím využít při hře, za což jim děkuji.“

Máte v šatně nějaké povinnosti, které vyplývají z toho, že jste jeden z nejmladších?

„Vzhledem k tomu, že jsem v týmu úplně nejmladší, tak mě častější povinnosti v šatně nemíjejí.“ (úsměv)

Jaká je zimní příprava pod trenérem Miloslavem Brožkem, dá se nějak charakterizovat?

„Příprava pod trenérem Brožkem je jiná, než na co jsem byl doteď zvyklý. Díky dvoufázovým tréninkům je samozřejmě náročnější.“

Na kterém herním postu se nejlépe cítíte a proč?

„Nejlépe se cítím na krajním obránci, protože se odtud můžu zapojit i do útočné fáze.“

Co studujete? Daří se vám skloubit fotbal a vzdělání?

„Studuji Střední průmyslovou školu v Táboře. Škola mi vychází vstříc, za což bych chtěl všem učitelům poděkovat.“

Jak vidíte své účinkování na jaře 2020, ve kterém týmu to bude?

„Myslím si, že na jaře budu hrát za B tým krajský přebor a tajně doufám, že budu mít možnost nastoupit alespoň pár minut za A tým.“