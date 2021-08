Branky: 8. Habart, 55. Soldát, 107. Soldát – 54. Tijany, 76. Da Costa Miranda, 106. Tijany, ŽK: 1:3 (85. Kdolský – 14. Kopečný, 70. Schramhauser, 105. Drozd. Rozhodčí: Machač. Diváků: 253.

Sedlčany: Glogar – Kdolský, Sosnovec, Repetný, Novotný, Dvořák, Kouklík (28. Soldát), Habart (72. Sochůrek, 106. Capouch), Brotánek, Haas (67. Hašek), Čipera (72. Krůta).

Táborsko: Zadražil – Svatek (46. Hornát), Praveček (72. Matoušek), Brabec, Kopečný, Fulei (72. Vozihnoj), Drozd, Schramhauser (77. Icha), Škrleta (72. De Almeida), Da Costa Miranda (120. Ott), Tijany.

Trenérům druholigového celku z Tábora dal středeční pohárový duel příležitost vyslat do akce mladé hráče z B-týmu, některé méně vytížené hráče svého kmenového kádru, a také dvě nejčerstvější posily mužstva: zkušeného obránce Miloše Kopečného (s kapitánskou páskou na paži) a portugalského středopolaře Ricarda Rafaela Da Costu Mirandu. Tímto sdělením ovšem výčet pozitiv na straně favorizovaného Táborska končí.

Nezkušená a neobroušená sestava hostujícího týmu prožila první půli v typickém rytmu pohárových utkání. Tým z nižší soutěže vložil do své hry mimořádný elán a nejednou roztleskala většinu z téměř tří stovek diváků. Ve 28. minutě otřásl útulným sedlčanským stánkem mohutný výbuch euforie. Zažehl ho domácí útočník Habart, jenž si všiml příliš vysunutého brankáře Zadražila a přesným dalekonosným pokusem od střídaček nechal všechny přítomné rozvzpomenout na krásný gól reprezentanta Schicka z letošního Eura – 1:0. Ve zbytku prvního poločasu si sice Táborští vytvořilo několik slibných možností k vyrovnání, především pak vytáhlý útočník Tijany, ale koncovka byla prachbídná.

V podobném duchu pokračoval zápas i po obrátce a domácí tým si hýčkal těsné vedení. Sž v 54. minutě prolomil své dosavadní trápení v koncovce Tijany a po přihrávce novice Mirandy srovnal skóre na 1:1. V tu chvíli nemohl tušit, že jen o pár desítek vteřin později zaskočí Zadražila zdánlivě málo nebezpečná střela Soldáta a sedlčanští fandové propuknou v nevídané nadšení – 2:1. Z pohledu favorita už nebylo na co čekat. V 72. minutě vyslala lavička hostů do boje stálice druholigové sestavy de Almeidu, Vozihnoje a Matouška, a později také Ichu. A právě prvně jmenovaný brzy po svém příchodu zažehl gólovou radost Jihočechů, to když našel přesným centrem Mirandu, a ten povedenou hlavičkou podruhé vyrovnal - 2:2. Od té chvíle se zraky diváků upírali výhradně na polovinu Sedlčan, domácí fotbalisté ale neodpadli a příkladnou bojovností dohnali zápas do prodloužení.

Zápletka středečního večera v něm záhy dostala nový a nečekaný rozměr. Hosté pokračovali v dobývání defenzívy Tatranu a v nastavení první části prodloužení – po předchozí delší pauze zapříčiněné zraněním domácího hráče – je Tijany přesnou přízemní ranou přiblížil postupu – 2:3. Jenže pozoruhodným událostem pohárové bitvy nebyl konec. Domácí lavička vyslala do druhé části nastavení brankářského matadora Pavla Capoucha, což se stalo klíčovým momentem celého střetnutí. Ale po pořádku… Bezprostředně po zahájení čtvrtého dějství zápasu dokázal opět Soldát ztrestat špatnou domluvu brankáře Zadražila s Kopečným a stav utkání získal potřetí smírnou podobu - 3:3. V následujících minutách se vyčerpaní hráči Tatranu dostali pod drtivý tlak druholigisty a zdálo se být jen otázkou času, kdy inkasuje. To by ovšem nesměl stát v jeho bráně chladnokrevný Capouch. Suverénně odrážel do bezpečí všechny centry do vápna a s nemenší rutinou zlikvidoval i několik vyložených šancí Táborska. Právě on se zasloužil o to, že zápas už za solidního přítmí dospěl až do penaltového rozstřelu. Euforie sedlčanských příznivců v nich dospěla vrcholu. Capouch dokázal zneškodnit pokutové kopy de Almeidy a Vozihnoje, čímž záhy spustil mohutné postupové oslavy divizního týmu.