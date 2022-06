V jihočeském krajském přeboru sklapla Csaplárova past dvakrát

Přiznám se, že pojem „Csaplárova past“ už jsem slyšel mnohokrát. Kdyby po mě ale ještě nedávno někdo chtěl, abych definoval, co to přesně znamená, nachytal by mě nejspíš na švestkách. Bezpečně jsem věděl, že to bude mít něco společného s českým trenérem Josefem Csaplárem. A dál?

CSAPLÁROVA PAST. Jedním z utkání, ve kterých v této sezoně sklapla, byl duel mezi Čimelicemi a Strakonicemi. | Foto: Jan Škrle