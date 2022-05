„Je to pro všechny svátek – pro nás trenéry, pro hráče, pro fanoušky. Z tohohle pohledu je mi to až líto, že nemáme tým nejsilnější možný. To je ale realita, s tím nic nenaděláme. Věřím, že i kluci, kteří jsou v nominaci, se dokážou porvat o dobrý výsledek a předvést dobrý fotbal,“ vyhlásil Šilhavý před nadcházejícími boji v Lize národů.

Reprezentačního kouče mrzí, že se znovu sešla velká dávka omluvenek. Zdravotní trable se důležitým českým hráčům nevyhýbaly, a tak chybí hned jedenáct jmen, která by se jinak do nominace pravděpodobně dostala.

Smlouva na dva roky? Šilhavý vzkázal: Čekání bylo dlouhé, ale nechci utíkat

Jedná se o Jana Bořila, Ondřeje Čelůstku, Davida Hovorku, Tomáše Kalase, Antonína Baráka, Tomáše Holeše, Lukáše Masopusta, Lukáše Provoda, Petra Ševčíka, Patrika Schicka a Matěje Vydru. To už je opravdu pořádný výčet.

„Soupeři jsou nejvyšší level. Vybrali jsme hráče, o kterých jsme si mysleli, že jsou na řadě a jsou způsobilí. Chceme, aby tým byl vždycky co nejsilnější,“ uvedl reprezentační trenér.

?? Kouč Jaroslav Šilhavý nominoval na červnové zápasy Ligy národů tyto hráče. Nováčkem v kádru národního týmu je záložník Adam Vlkanova ✅ pic.twitter.com/lHsrG4SaGz — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 25, 2022

Černý má pomoci v produktivitě, Schick (zase) schází

Šilhavý v nominaci vsadil na jediného nováčka, kterým je záložník Adam Vlkanova z Hradce Králové. „Adam byl ústřední postavou hradeckého klubu, který byl překvapením soutěže, dostal se do první šestky a zamíchal pořadím. Když porazil Slavii, tak jí způsobil problémy, které vyústily ve druhé místo. Není to ale jenom tahle sezona. Každou sezonu má dobrá čísla, takže jsme ho sledovali. Věříme, že nás nezklame, zapadne a řekne si o další nominaci,“ vysvětlil jeho nominaci Šilhavý.

Po absenci se ale vrací do mužstva také další jména, která naposledy v nominaci chyběla. Jedním z nich je Vladimír Coufal, který by měl být spolu se svým spoluhráčem Tomášem Součkem z West Hamu jednou z hlavních opor. Zajímavý bude ale zejména návrat Václava Černého, který se do reprezentace vrací po roce a půl! Kvůli zranění kolene vynechal prakticky celý loňský rok.

Schick pálí ostrými a pobláznil fanoušky Leverkusenu. Náš zachránce, pějí ódy

„Černého jsme sledovali, proto je tady. Teď navíc dával gól. Je to typ fotbalisty jeden na jednoho, umí dát gól. Zvažovali jsme víc variant, ale rozhodli jsme se pro něj. Myslíme, že nám pomůže v produktivitě a v sebevědomí na míči,“ uvedl Šilhavý.

Národní tým naopak opět nebude moci počítat se svojí hlavní ofenzivní zbraní Patrikem Schickem. Obávaný kanonýr už se sice vrátil do hry, po konci soutěžního ročníku ale musí na operaci. „Zdá se mi to prokleté, ale co s tím naděláme. S Patrikem jsme komunikovali během sezony a vypadalo to, že by měl chuť. Bolest teď ale měl větší a větší a němečtí doktoři rozhodli o operaci. Bohužel tady s námi nebude,“ pokrčil rameny reprezentační lodivod.

Ve hře jsou posily z jednadvacítky

Ten tak bude v útoku vsázet na trio Adam Hložek, Václav Jurečka a Jan Kuchta. V posledních dnech je ale pořádně horko kolem talentovaného Hložka, který by s největší pravděpodobností měl přestoupit ze Sparty do zahraničí. Spekuluje se tak i o možnosti, že by národní tým v průběhu srazu opustil, aby vyrazil jednat o smlouvě.

„Momentálně žádná taková dohoda neexistuje,“ prozradil vedoucí týmu Tomáš Pešír. „Záleželo by na tom, jak by to bylo. Hrajeme čtyři zápasy a můžeme donominovat další hráče. Záleželo by, co by to obnášelo,“ doplnil Šilhavý.

Vzhůru za Schickem. Hložek míří do Leverkusenu, vznikne útok českých hvězd

Možnost doplnit nominaci bude pro trenéra dost možná důležitá. Hrají se totiž hned čtyři zápasy během pouhých deseti dnů. Ve hře je tak i varianta, že by se k týmu mohli připojit hráči jednadvacítky poté, co odehrají důležité utkání proti Anglii.

„Bavíme se maximálně o třech hráčích. Nemusí to být nikdo, ale můžou to být i všichni tři. Jsme s Janem Suchopárkem (trenér reprezentace do 21 let) domluvení, že si řekneme po Anglii,“ objasnil Šilhavý. „S kluky se každopádně budeme bavit, jak se cítí. V průběhu srazu se to bude vyvíjet, podle toho se rozhodneme,“ zakončil s odkazem na náročný program.

Česká reprezentace se utká se Švýcarskem (2. června) a Španělskem (5. června) na domácí půdě, následně odcestuje do Portugalska (9. června) a Španělska (12. června).

Nominace ČR



Brankáři: Jiří Pavlenka, Jindřich Staněk, Tomáš Vaclík.

Obránci: Jakub Brabec, Vladimír Coufal, Milan Havel, Václav Jemelka, Aleš Matějů, Tomáš Petrášek, David Zima, Jaroslav Zelený.

Záložníci: Václav Černý, Jakub Jankto, Lukáš Kalvach, Ladislav Krejčí ml., Ondřej Lingr, Jakub Pešek, Michal Sadílek, Tomáš Souček, Adam Vlkanova.

Útočníci: Adam Hložek, Václav Jurečka, Jan Kuchta.