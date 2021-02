Byl to sice jen přípravný zápas, ale i tak se výhra týmu Táborska nad Vysočinou Jihlava cení. Jediný gól zařídil v 57. minutě pohotovým zakončením na malém vápně Pinc po akci Tolna a Čapka.

FC Vysočina Jihlava - FC MAS Táborsko 0:1 (0:0)

Branka: 57. Pinc

FC Vysočina Jihlava: Vejmola – Svoboda, Vlček, Pojezný, Horák – Červ, Lacko, Ritter – Ševčík, Klobása, Selnar. Náhradníci: Číž – Křišťál, Štefánek, Vedral, Želazný – Shudeiwa, Tureček, Chocholatý – Arroyo, Araujo-Wilson, Chok

FC MAS Táborsko: Pecháček – Almeida (73. Penc), Navrátil, Holiš, Tusjak (73. Dybala) – Tolno (73. Vozihnoj – 86. Gil), Boula, Liepa (73. Icha), Janošík (35. Plachý) – Pinc, Čapek (80. Větrovský)

Hodnocení trenéra Táborska Miloslava Brožka: „Byl to vyrovnaný zápas, u nás jsem napočítal čtyři vyložené šance, u soupeře také čtyři. Byli jsme o něco produktivnější, a proto jsme vyhráli. Na našich hráčích byla vidět velká touha zvítězit, zápas zvládnout. Soupeř měl první poločas možná více ze hry, ale jak už jsem řekl, většinou jsme viděli vyrovnaný souboj. K naší hře mám ještě výhrady, musíme výkon brát s rezervami, ale něco jsme v tomto utkání sledovali, hodně nám to ukázalo. Jsem rád, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce, je to vždy dobré pro sebevědomí mužstva. Další zápas nás čeká teď v sobotu v Praze-Satalicích ve 13 hodin s Varnsdorfem, pak si dáme zápasovou pauzu a budeme se chystat až na generálku 27. února s Viktorií Žižkov.“