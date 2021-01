Branky: 77. Baďura – 2. Zezula, rozhodčí: Dorušák – Horák, Antoníček, ŽK: 1:3 (58. Leibl – 55. Ruben Nielsen, 84. Liepa, 90.+2. Penc).

Zahajovací jedenáctce Táborska se náramně vydařil vstup do utkání. Už po necelých dvou minutách šikovně pronikl do pokutového území Hradce Zeronik, přenechal míč Zezulovi, a ten přízemní střelou na bližší tyč nachytal brankáře Macha v nedbalkách – 0:1. Sebevědomí nabyté z povedeného začátku prorostlo do základů kvalitní hry Jihočechů a v podstatě po celý první poločas působili aktivnějším i fotbalovějším dojmem. Na konci 9. minuty mohli přesto Východočeši srovnat krok, ale únik Závišky skvěle zlikvidoval vyběhnuvší brankář Slávik. Ve 35. minutě rozjásal lavičku Táborska testovaný dánský forvard Ruben Nielsen, který přetavil poctivou práci Bouly v přesnou střelu k tyči, sudí Dorušák ale po zhlédnutí videa odhalil Boulův faul při napadání a gól neuznal.

Druhou půli rozehrálo mužstvo od Jordánu beze změn, s výjimkou brankářského postu, kde Slávik přenechal místo Zadražilovi. Úvodní minuty si vzal pod patronát celek Zdenka Frťaly a vyplynula z toho velká šance Prekopa, jenž ovšem z malého vápna minul branku. Po čtvrthodině hry ve druhém poločase přezkoumával hlavní arbitr hrubý zákrok Leibla na Rubena Nielsena. Svůj žlutý verdikt nakonec nezměnil, zato se však v témže čase kompletně proměnilo složení táborské sestavy. Pět minut po této mohutné rošádě měl po přesném centru Vozihnoje gól na hlavě Plachý, hrdinou okamžiku se však stal hradecký gólman Macha a udržel skóre v nezměněné podobě. Právě jeho zákrok se ukázal být hodně důležitou položkou ve vývoji střetnutí. O jedenáct minut později se totiž Baďura trestuhodně snadno zbavil Moralese a povedenou technickou střelou nad vybíhajícím Zadražilem vyrovnal na 1:1. Tento výsledek už zůstal v platnosti až do závěrečného hvizdu.

Hodnocení trenéra FC MAS Táborsko Miloslava Brožka: „Jsme moc rádi, že jsme tuto konfrontaci s nejlepším týmem druhé ligy mohli podstoupit. Mrzet nás může jen výsledek, protože jsme měli velkou šanci zápas vyhrát. Bohužel když jsme si mysleli, že máme zápas pod kontrolou, soupeř z jedné podařené akce vyrovnal. Je pravda, že šly naše výkony na turnaji postupně nahoru a z celkového pohledu jsem s ním určitě spokojený. Ukončujeme teď selektivní období a vybereme si hráče, o kterých si myslíme, že nám pomohou a dokážou se dostat na potřebnou kvalitu pro soutěž. Testovaní hráči tady určitě nezklamali, ne se všemi ale budeme dál pracovat.“