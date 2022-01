Táborsko ulovilo velkou rybu. Jeho SCM povede ještě nedávno kouč reprezentace!

Fotbalový klub C MAS Táborsko získal do svých trenérských řad výraznou posilu. V pondělí 17. ledna podepsal u Jordánu smlouvu dvaapadesátiletý zkušený kouč Karel Krejčí, který naposledy vedl českou reprezentaci do 21 let. V FC MAS Táborsko bude Karel Krejčí vykonávat funkci šéfa Sportovního centra mládeže (SCM).

Karel Krejčí (vpravo) s iniciátorem svého příchodu k Jordánu Ondřejem Dvořákem. | Foto: Deník/Luboš Dvořák

Rodák z Karviné chce jihočeskému klubu pomoci rozvíjet hráčské talenty. Nadále ho láká především koučování v rámci seniorského fotbalu, aktuálně však chce zůstat v pracovním nasazení v klubu, jehož práce a především pak práce s mládeží si váží. „Těším se do práce a vážím si toho, že jsme se s Táborskem rychle domluvili na spolupráci, která je zajímavá pro obě strany,“ prohlásil Karel Krejčí po nástupu do nové funkce. „Není to otázkou peněz ani délky smlouvy. Chybí mi každodenní fotbalová náplň; tenhle sport je pro mě v dobrém smyslu závislostí. Táborsko velmi dobře znám a oceňuji jeho dlouhodobou poctivou práci, navíc se velmi dobře znám s lidmi v klubu. V aktuální roli mohu využít zkušenosti z předchozích angažmá. Jedná se o kombinaci manažerské i trenérské a metodické činnosti. Nepřicházím předělávat systém výchovy Táborska, mou pozicí bude dodání dalšího názoru a možností dílčích vylepšení na krátkodobé i dlouhodobé bázi,“ upřesnil ostřílený trenér. Pro Karla krejčího zůstává nadále prioritou trenérské řemeslo. „V tomto směru jsem byl k vedení Táborska absolutně upřímný a velmi si cením férového přístupu z jejich strany,“ pochvaluje si. „V zimě jsem řešil dvě konkrétní zahraniční nabídky, které z různých důvodů nedošly až k podpisu smlouvy. Uvidíme, co přinese budoucnost, ale nyní se těším na dennodenní práci v Táborsku,“ dodal nový šéf táborského SCM. Ředitel FC MAS Táborsko Josef Holub ocenil aktivní přístup člena správní rady Ondřeje Dvořáka, který se s Karlem Krejčím zná. „Požádal ho, aby nám předal svoje zkušenosti. Jsme přesvědčeni, že Karel Krejčí pomůže nejen našim hráčům, ale i trenérům,“ uvedl Josef Holub.

