Branka: 57. Mashike.

FK Viktoria Žižkov: Švenger – Řezáč, Hušek, Pudil, Auer – Skopec, Súkenník – Diviš, Batioja, Zoubele – Mashike.

FC MAS Táborsko: Zadražil (45. Pecháček) – Havrda (30. Almeida), Penc (62. Navrátil), Holiš, Tusjak – Icha (65. Tolno), Boula, Liepa, Janošík (65. Plachý) – Majka (62. Nielsen – 85. Kubovský), Provazník (55. Čapek).

Hodnocení trenéra FC MAS Táborsko Miloslava Brožka: „Byl to náš první zápas na přírodní trávě. Měli jsme určitý záměr, který se naplnil. Z hlediska těchto cílů jsem spokojen. Jsem rád, že nastoupili hráči, kteří jsou po covidu nebo po zranění. Cílem bylo, aby byli připraveni na mistrovskou soutěž. Někteří hráči dostali volno. Jsem rád, že se nikdo nezranil. První poločas byl soupeř aktivnější, byl více na míči, byl to boj. Viktorka hrozila ze standardních situací, které jsme dokázali první poločas ubránit. Žižkov má velkou kvalitu, přesto se do šancí dostával velmi sporadicky. Inkasovali jsme po standardce, která byla výborně zahraná. Soupeř míč prodloužil na přední tyči a na zadní skóroval. My jsme pár minut poté dali břevno. Ke konci zápasu jsme nedotáhli zajímavé protiútoky. Jak už jsem řekl, dnes bylo hlavním cílem připravit se na soutěž.“

První mistrovský duel tohoto kalendářního roku sehraje mužstvo Táborska v neděli 7. března na půdě nedaleké Vlašimi.