Roman Žurek patří již dlouhá léta k tradičním kanonýrům a hattricků již nastřílel vícero. „Spočítáno to nemám, ale tipl bych si, že mám v chlapech nastříleno tak pět hattricků. V minulé sezoně se mi dokonce podařilo nastřílet Velešínu šest branek. To je můj rekord,“ ohlédl se za svými střeleckými úspěchy strunkovický kanonýr.

Proti Kamennému Újezdu dal Roman první dva góly a pak zvyšoval na 5:0. Jak je viděl ze hřiště? „První gól jsem dal po střele Tomáše Kolouška, ten trefil tyč, míč se odrazil a já to dával do prázdné brány. Před druhým gólem jsem vystihl špatnou přihrávku obránců soupeře na gólmana a třetí byl z přímáku,“ popsal Roman Žurek své nedělní branky.

Každý hattrick něco stojí, takže kanonýr musí přispět do klubové kasy. „Pokladníci jsme spolu s Vencou Benešem, ale nikdo mi nic neodpustí. Za hattrick jsou myslím dvě stovky. Zkrátka přispěju něco na dokopnou,“ potvrdil s úsměvem Roman Žurek.

Strunkovičtí obměnili kádr, vstoupili skvěle do sezony a nabízí se tedy otázka, co dál? Jaké jsou ambice? „Jdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. Před sezonou jsme si žádné cíle neplánovali. Ale čím výše skončíme, tím bude větší spokojenost,“ uvedl strunkovický kanonýr.

Roman Žurek prošel vyššími soutěžemi a ve svých pětadvaceti letech by mohl mít ambice se zase do vyšších pater vrátit. Má to však jeden háček „Dal jsem se i na dráhu rozhodčího, kde působím v republikových soutěžích a dávám tomu přednost před hraním, takže o vyšších soutěžích jako hráč vůbec nepřemýšlím. Náš trenér Vašek Beneš ví, že má přednost pískání a respektuje to,“ dal Roman na vědomí, co je jeho fotbalovou prioritou a potvrdil tak, že i v dalších sezonách bude střílet góly za tým od Blanice.

Zdroj: Deník