„Stopka soutěžím nás docela zaskočila. Měli jsme za sebou kvalitní zimní přípravu, když jsme měli obavu z jarní části. Příliš jsme neposílili a chtěli zapojit další dorostence. Tyto úvahy však vzaly za své a přišel konec sezony. Přes sociální sítě si hráči sami organizovali přípravu. Měli tabulku, kterou si postupně každý doplňoval. Bylo tam plavání, kolo, běhy. Každý se udržoval individuálně,“ vrátil se ještě k nedohrané soutěži strakonický trenér Luděk Cimrhanzl.

Junior byl pak jedním z vůbec prvních týmů, který v květnu začal společně trénovat. „Trénovali jsme čtrnáct dní v oddělených skupinách. Bylo to náročné, ale všichni to zvládli. Pojali jsme to sociálně interaktivní formou, aby se začlenili všichni. Trénovali jsme áčko a béčko dohromady a zajistili si i přáteláky. Na začátku června jsme přistoupili ke změnám v kádru. Již v květnu jsme zapojili končící dorostence. Udělali jsme přestupy, kdy přišel z Písku Sládek, který zde dříve působil, pak Zoubek, Funda a jako poslední Hovorka. Jsou to hráči na posty, kde nás tlačila bota,“ shrnul jakési předpřípravné období.

Ostrý start přípravy na krajský přebor pak přišel v polovině července. „Rozdělili jsme kádr na áčko a béčko a posílili i v trenérských týmech. Do áčka přišel Tomáš Čakrt a do béčka Roman Malý. I v béčku jsou kvalitní trenéři, navíc je tam velice kvalitní kádr. Rádi bychom, aby béčko vyhrálo okres a doplnilo nás v krajských soutěžích. Neradi bychom, aby nám mladí hráči odcházeli do okolních klubů. Je třeba postoupit a udržet je v Junioru,“ doplnil Luděk Cimrhanzl a dodal: „Samozřejmě nemůžeme přestupům bránit. Například přechodu Bálka do Katovic a těší nás, že hráč od nás může nastupovat v tak kvalitním týmu.“

Filozofie doplňování kádru z vlastních zdrojů však ve Strakonicích pokračuje. „Kromě již zmíněných přestupů doplňujeme z vlastních zdrojů. Navíc jediným hráčem přes třicet lez je Hovorka. Pokračujeme tedy ve filozofii, že chceme dávat příležitost mladým hráčům,“ doplnil trenér.

Na hráčích i realizačním týmu je patrné, že si fotbal po všech letošních peripetiích užívají. „Ze šesti dorostenců se tři zapojili do přípravy áčka. Všechny beze zbytku musím pochválit za výbornou tréninkovou morálku. Již v tom předpřípravném období, kdy jsme trénovali dohromady, tak nás na zápas bylo i dvaadvacet. Postupem času jsme to zredukovali, toho střídání bylo moc a přestalo to postrádat smysl. Od poloviny července jsme například v šestnácti dnech měli čtrnáct tréninkových jednotek, tedy včetně soustředění. Kluci se maximálně snaží. Přípravu mají hodně pestrou, doplněnu i o další sporty a pohybové aktivity. Soustředění v Chanovicích také splnilo to, co jsme si předsevzali. Takže s přípravou maximální spokojenost,“ těší trenéra pozitivní nálada v celém týmu.

Na nový soutěžní ročník jsou tedy ve Strakonicích všichni natěšeni. Jaké jsou představy? „Pro nás je prioritou záchrana. Jsme realisté. Hráči jsou nezkušení. V nedohrané soutěži jsme se přesvědčili, že jsme nebyli schopni se soupeři závodit. Ale to, jak trénujeme a jak jsme tým doplnili, je příslibem, že bychom se mohli pohybovat a já v to pevně doufám, výše než v sezoně minulé. Soupeři byli zkušení, my kraj hráli ze čtvrtého místa A třídy s omlazeným týmem. To muselo být znát a začátek sezony byl děsivý, kdy jsme dostávali příděly. Předělali jsme systém hry a přišly lepší výsledky. Na tom chceme stavět. Navíc se tým příchodem Sládka, Zoubka, Fundy a Hovorky zase zkvalitnil,“ hovořil o výhledech do nové sezony Luděk Cimrhanzl.

Kádr Junioru Strakonice:

Brankáři: Lízal, Uhříček, Mára.

Obránci: Říha, Peroutka, M. Kostka, Šimek, T. Zelenka, Čapek.

Záložníci: Sládek, Funda, Petráň, Nosek, Buranský, Zoubek, Němeček, M. Šrámek.

Útočníci: Máška, Hovorka, J. Zelenka.

Realizační tým: Trenér Luděk Cimrhanzl, asistent Tomáš Čakrt, vedoucí týmu Jiří Cibulka, GSM Stanislav Šíp a Tomáš Kostka.