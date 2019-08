Soběslav – Dva reprezentanti táborského regionu nastoupí ve středu k zápasům prvního kola MOL Cupu.

Snímek z letní turnajové konfrontace mezi fotbalisty Soběslavi a Benešova. | Foto: Deník / Pavel Šácha

Před zraky domácích fanoušků si zahraje pouze divizní Spartak Soběslav, který si to rozdá od 17 hodin s třetiligovým Benešovem. Oba celky už se poměrně nedávno v Soběslavi potkaly v rámci tradičního letního turnaje a domácí Spartak postoupil přes favorizované Středočechy do finále po výhře 2:1. Vzápětí soběslavští hráči hladce zvládli jak první pohárový duel s Jindřichovým Hradcem (3:0), tak víkendový vstup do divizních mistrovských bojů proti Sedlčanům (4:0). Naproti tomu Benešov podlehl na úvod České fotbalové ligy doma Táborsku 1:3.