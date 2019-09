Porážka, která donutila soběslavské mužstvo přepustit svému přemožiteli vedoucí příčku, pochopitelně vnesla do šatny Jihočechů momentální zklamání. Vyložená skepse ji ale rozhodně nedoprovodila, což dokládají i slova trenéra Radka Hajiče. „Přišli jsme o bod v podstatě až v závěru, což nás mrzí, ale musím uznat, že domácí vyhráli zaslouženě. V utkání byli lepší, aktivnější a drželi se více na míči,“ přiznává kouč Spartaku.

Oproti předchozím zápasům naordinoval svým svěřencům defenzivnější taktiku, a ta měla dlouho kýžený účinek. „Chtěli jsme především zodpovědně bránit, být důslední a při každé příležitosti zlobit směrem dopředu,“ popisuje Radek Hajič. „To poslední nám bohužel moc nevycházelo, snad jen s výjimkou šance Filipa Vaňka ve druhém poločase. Dá se říct, že bod, pro který jsme si do Přeštic jeli, nám vzala v podstatě jediná závažná chyba, kdy nám vyplaval hráč na malém vápně a pohodlně uklidil míč do branky. Jak už jsem říkal, je to velká škoda,“ lituje soběslavský lodivod.

V současnosti už porážku z Přeštic vytěsnil z mysli a chystá se se svými svěřenci na domácí jihočeské derby s katovickým nováčkem. Ten si o víkendu vyšlápl na soupeře z Berouna a k radosti domácích příznivců si připsal druhé sezónní vítězství po výsledku 5:2.

Na plánech hráčů Soběslavi se však nic nemění. „Jsme teprve na začátku sezony, který nám i přes porážku v Přešticích vychází velmi dobře. Katovice budou velice těžkým soupeřem. Doma ale musíme bodovat a věřím, že utkání zvládneme,“ vzhlíží Radek Hajič k utkání, které se hraje u Lužnice v sobotu od 17 hodin.