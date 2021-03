S táborským fotbalem je už dlouhá léta pevně svázaný a svědomitě střeží jeho historii i tradice. Karel Ilčík je prostě „vodník“ každým coulem. V táborském klubu působil jako hráč tehdejšího třetiligového týmu a později také jako funkcionář i trenér. Svou přízeň od něj neodklonil ani při jeho nejvýraznějším přemetu, kdy se v roce 2012 sloučil se sousedním rivalem: Spartakem MAS Sezimovo Ústí. Pokračovatel čerstvě stoleté tradice táborského fotbalu, klub FC MAS Táborsko, v něm má věrného fanouška.

Karel Ilčík (vpravo) | Foto: Jan Škrle

Zpráva o spojení táborského a sezimoústeckého fotbalu probudila před devíti lety mohutné emoce. Myslíte si, že to byl vzhledem k tehdejší situaci nutný krok?

Tomu, k čemu v roce 2012 došlo, věřil málokdo z příznivců obou táborů. Dva velcí rivalové se spojili v jeden silný celek. Podle dostupných informací to bylo vzhledem k velkým finančním potížím FK Tábor nezbytné. Největší zásluhu na tom měl tehdejší většinový vlastník Spartaku MAS Sezimovo Ústí Jiří Smrž. Ten koupil stoprocentní podíl v FK Tábor a zachránil tím fungování fotbalu v tomto regionu. Hlavně toho mládežnického. To spojení samozřejmě vyvolalo v řadách tehdejších vodníků i ševců velké ohlasy, pozitivní i negativní. Já osobně jsem to vnímal jako přínosný krok, protože tehdejší situace v FK Tábor byla po všech stránkách neudržitelná.