Na fotbalovém utkání v Táboře mezi Českou republikou U20 a stejně starými italskými mladíky, které vyhráli hosté 1:0, nechyběl ani pověřený technický ředitel FAČR a někdejší výborný hráč Erich Brabec. Po skončení zápasu rodák z Větřní na Českokrumlovsku poskytl rozhovor.

Utkání české dvacítky s Italy sledoval v Táboře Erich Branec (uprostřed) společně s šéfem fotbalové asociace Petrem Fouskem a předsedou jihočeského krajského fotbalového svazu Tomášem Pintérem. | Foto: Foto: Silon Táborsko/Dan Mikulička

Reprezentační zápas do 20 let se konal v Táboře. Co si o tom jako Jihočech myslíte?

Volba Tábora, to byla především skvělá zpráva pro jihočeský fotbal. Podobných akcí se tu moc nepořádá. V poslední době si reprezentace do 21 let oblíbila stadion českobudějovického Dynama. Je potřeba, abychom rotovali po České republice. Máme dost mládežnických týmů, ať už chlapeckých nebo dívčích, které mohou hrát mimo ta největší města. Věřím, že nejsme v Táboře naposledy.

Byl jste se jako technický ředitel asociace podívat v Táboře na stadion dopředu?

Ne, to ne. Od toho máme úsek logistiky, který ve spolupráci s trenéry Tábor vybral. Jde o to, aby stadion odpovídal předpisům, které má splňovat pro mezinárodní zápas.

Jaké jsou vaše dojmy ze stadionu?

Už jsem tu byl v minulém roce na zápase druhé ligy. Stadion splňuje kritéria, ale vím, že se tu chystá dostavba. Mám zprávy, že by se stadion mohl rozšířit, doufejme, že k tomu dojde. Tábor by měl po Budějovicích plnit roli druhého sledu. Zdejší stadion by si zasloužil další vylepšení, zvýšení kapacity. Pak se můžeme bavit o tom, zda se tu nebudou pořádat i jiná utkání než jen U20. Vím, že stadion patří klubu a jeho správa je pro klub velká ekonomická zátěž, velký zásah do rozpočtu. Neznám podrobnosti o jednáních, která vede ředitel klubu Martin Vozábal s městem. Myslím si, že by mělo dojít ke shodě, aby se město na provozu stadionu podílelo.

Jak jste byl spokojen s organizací zápasu v Táboře?

Poslední akce na území České republiky, například turnaj osmnáctiletých fotbalistů i dnešní utkání se povedly. Hlavně z organizačního hlediska. Bohužel dnes jsme neviděli branku národního týmu, ale naši kluci mají kvalitu. Potřebují čas, aby dozráli na mezinárodní úroveň a připravili se na to, že postupně přejdou k Janu Suchopárkovi do jedenadvacítky.

Co jste říkal na atmosféru?

Šestnáct set diváků, to je super. To je skvělá návštěva. Jsem rád, že diváci v Táboře přišli. Byl jsem minulý týden na zápasu osmnáctky Česko – Turecko a tam bylo osm set diváků. Je vidět, že když zápasy rozprostřeme napříč republikou, tak diváci přijdou. Lidé jsou hladoví po mezinárodních zápasech. Toto je cesta, jak dostat na menší stadiony reprezentační týmy.

Naznačil jste, že věříte, že reprezentace není v Táboře naposledy. Tábor tedy obstál?

Z mého úhlu pohledu ano.