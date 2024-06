Velký vliv na utkání mělo rychlé vyloučení semického Šourka už ve čtrnácté minutě zápasu za faul ve vyložené šanci. „Červená na straně soupeře nám samozřejmě pomohla, ale zároveň nám i trochu uškodila, protože jsme nebyli tak aktivní, jak bych si představoval,“ konstatoval trenér vítězného týmu Karel Bicenc. „Špatně jsme také viděli soupeřovy šedivé dresy a hodně jsme mu přihrávali. To nám dělalo obrovský problém,“ přiznal.

Ale dva góly Hromádky do přestávky a v závěru zápasu Radosty a Bicence mladšího nasměrovaly mužstvo z lázeňského města k hladkému vítězství. „Chtěli jsme vyhrát a 4:0 je přesvědčivý výsledek,“ ocenil.

Zahrát si finále na ligovém stadionu bylo pro Třeboňské velkým lákadlem. „Také kvůli tomu jsme do poháru šli,“ přikývne kouč. „Nikdo z našich hráčů ještě na Střeleckém ostrově nehrál. A také byla z naší strany v úvodu znát určitá nervozita,“ připustil. „Ale také proto jsme si dali sraz na stadionu hodinu a půl před zápasem, abychom to tady navnímali a byli jsme víc v klidu. Chtěli jsme si to užít, což se nám podařilo. Jsem rád, že jsme zvítězili. Věřím, že se budeme pořád zlepšovat.“

Díky vítězství v krajském poháru si Třeboň zajistila také postup do předkola celostátního MOL Cupu. „Už jsme přihlášeni. Těšíme se, připravíme se na to a budeme chtít být úspěšní,“ slibuje.

Bicenc převzal Jiskru jako trenér před dvěma roky. „Makáme a snažíme se zlepšovat. Děláme chyby, máme na čem pracovat. Ve hře, v kombinaci a na standardních situacích, na které se zaměříme teď v létě. Chceme se hodně zlepšovat a máme velký potenciál, protože našemu nejstaršímu hráči je dvacet osm let. Máme mladý tým a chystáme se zapojit i další tři dorostence, kteří jsou šikovní a půjdou s námi do přípravy. Už se těšíme na novou sezonu,“ neskrývá.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Letošní ročník krajského přeboru zakončí Třeboň s největší pravděpodobností na čtvrtém místě. V příští sezoně míří ještě výš. „Loni jsme byli pátí, letos jsme čtvrtí a bojovali jsme o třetí místo. Zlomilo se to ale v utkání v Olešníku, kde nás postihla velká viróza. Od té body jsme měli problémy se sestavou a museli hrát i dorostenci. Ale já rád pracuji s mladými hráči. To problém nebyl, protože jsem v Třeboni dlouho dělal šéftrenéra mládeže,“ vysvětlí.

Bicenc by byl rád, kdyby se v Třeboni v dohledné době hrála divize. „Už jsme se chtěli poprat o postup letos. Rádi bychom divizi uhráli a také na to připravuji hráče. Chceme hrát fotbalově, tím pádem kluci dělají chyby, ale potenciál pro zlepšení je u nich velký,“ je kouč přesvědčen.

Třeboň – Semice 4:0 (2:0)

Branky: 17. a 39. Hromádka, 85. Radosta, 90. K. Bicenc mladší. ŽK: 1:2 (Tůma – Kačírek, Sádlo), ČK: 0:1 (14. Šourek). Rozhodčí: Barva – Smola, Hrušková. Diváci: 500.