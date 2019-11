Anketu pořádá Deník ve spolupráci s programem Gambrinus Kopeme za fotbal, který podporuje více než 900 amatérských fotbalových klubů v České republice.

Jak se mezi nadšenci podporujícími amatérský fotbal pozná skutečná osobnost? Hlavně podle nasazení, se kterým se přes všechny překážky věnují fotbalovému klubu, ale i podle obětavosti, péči o talenty a o zázemí svého týmu. Cílem soutěže Osobnost amatérského fotbalu je nejen ocenit úsilí těchto výjimečných lidí, ale i ukázat příběhy, bez kterých by amatérský fotbal v českých obcích mnohdy nemohl existovat.

Z téměř 300 nominovaných vybrala porota pět favoritů, se kterými vás na následujících řádcích seznámíme. Do pondělka 25. listopadu můžete hlasovat na adrese www.ceskobudejovicky.denik.cz a podpořit svého favorita. Osobnost s nejvyšším počtem hlasů postoupí do celostátního kola, které začne 27. listopadu.

Rozhodnutí je na vás. Kdo je osobností amatérského fotbalu?

Karel Nový, trenér mládeže TJ Sokol Zdíkov:

Karel Nový je fotbalový zdíkovský patriot. Ač měl několikrát nabídky z vyšších soutěží, zůstal u zdíkovského fotbalu na okresní úrovni. V roce 2009 stál s Milanem Svobodou za projektem spolupráce oddílů Zdíkova a Stach, do té doby nesmiřitelných fotbalových rivalů, na mládežnické úrovni. Založili spolu žáky a přípravky. Od té doby je trenérem mládeže nejen ve Zdíkově, ale i okresních fotbalových výběrů. Již několik let pořádá mezinárodní žákovský turnaj v halovém fotbale a se svou manželkou pravidelně pořádají fotbalové taneční zábavy, jejichž výtěžek vždy věnují na chod fotbalového oddílu ve Zdíkově.

Josef Míchal, organizační pracovník Sokol Staré Město pod Landštejnem:

Dlouhá léta se o fotbalové dění v obci pod hradem Landštejn nezištně stará Josef Míchal. Kopačky poprvé nazul coby žáček už v roce 1957 a od té doby je barvám Sokola věrný. Přes 50 let funguje jako organizační pracovník, trénoval mládež, 33 let dělal rozhodčího a od roku 2013 je i předsedou oddílu. Bez nadsázky lze říct, že bez něho by možná ve Starém Městě už fotbal nebyl. „Za největší úspěch staroměstského fotbalu považuji fakt, že se nám jej nadále daří udržet. A to je i mým největším přáním do budoucna. Je jedno na jaké úrovni, ale hlavně aby zůstal,“ říká držitel Ceny JUDr. Václava Jíry za rok 2016, kterou FAČR uděluje významným osobnostem.

Libor Pešek, předseda klubu Otavan Poříčí:

Bez „Pešmena“, jak se Liboru Peškovi přezdívá, si v Poříčí nedokáže fotbal nikdo představit. „Dělá předsedu klubu, je kapitánem áčka, hraje za béčko, trénuje přípravky a má skvělé vazby na obec,“ představuje Libora Peška Stanislav Vávra. „Na malých vesnicích se o fotbal stará z valné většiny jeden či dva lidé, ono to asi ani jinak nejde,“ říká skromně o své práci pro poříčský fotbal Libor Pešek. Jeho přáním je, aby si zahrál v jednom týmu se svými dvěma syny. „Mám je v přípravce. Já osobně chci hrát co nejdéle, dokud to půjde a budu na to mít. Věřím, že to s klukama v jednom týmu jednou dáme,“ dodává s úsměvem.

Jiří Marhoun, předseda fotbalového klubu Praktic FC Pištín:

Předseda fotbalového klubu v Pištíně Jiří Marhoun má fotbal rád. Proto se mu věnuje. V Pištíně se právě okolo fotbalového míče pohybuje víc než čtyřicet let. „Ve vsi se konají společenské akce a hraje se fotbal, držíme pospolu“ vypráví. Pištín je na okresní fotbalové scéně aktivní. Klub se po podzimu pohybuje těsně nad polovinou tabulky čtvrté třídy. V devíti kolech nasbíral celkem dvanáct bodů. Kritickým pohledem Jiří Marhoun sleduje úbytek malých fotbalistů, který se dotkl také Pištína. „Nejvíc mě mrzí, že jsme měli celou řadu let v kuse mládež. Žáky, dorost, alespoň jeden tým, teď si nevychováváme nic,“ říká v rozhovoru pro Deník.





Jan Meidl, kapitán A týmu FK Olympie Týn n.Vltavou Týn nad Vltavou:

Jan Meidl patří k velkým osobnostem týnského fotbalu. Kapitán A týmu je ve svých osmatřicet letech velmi důležitým článkem úspěšného týmu. Věk ale vůbec neřeší. Není třeba, s kapitánskou páskou totiž přivedl tým z Týna nad Vltavou k prvnímu místu po podzimní části I. A třídy. A po utkání vyrážíi s mladšími spoluhráčina pivo. „Na pivu se tmelí parta, já jsem sice trochu starší než ostatní kluci, ale držíme spolu.“A o čem jde po utkání řeč? O fotbale? O něčem jiném? „Klasika. Na pivu se probere všechno,“ usmívá se Jan Meidl, fotbalista, který je doma v Týně nad Vltavou.