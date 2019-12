Hluboká nad Vltavou – Sokol Radomyšl 4:5 po prodloužení (1:0, 1:0, 2:4 – 0:1). 8. E. Bahula (R. Heřmánek), 37. M. Janda (E. Bahula), 42. Vácha (Schmidmayer, Matys), 51. Schmidmayer (E. Bahula, Matys) – 43. Vlk (P. Procházka), 53. J. Řehoř (Burkoň, P. Procházka), 57. O. Gába, 60. Slavík (J. Řehoř, Strnad), 61. Slavík (P. Procházka). Sestava Radomyšle: R. Kříž – M. Šafář, P. Procházka, Burkoň, Pěnička, M. Škoda, M. Hřebíček, Jan Hřebíček – Slavík, Vlk, Jungbauer, O. Gába, J. Řehoř, Strnad, Šimoník, Stauber, R. Volf ml. Trenéři Milan Tollinger a David Míka.

„Hráče jsem před utkáním upozorňoval na specifika otevřeného hlubockého hřiště. Naštěstí počasí hokeji tentokrát přálo, i když jsme se v první třetině rozkoukávali. Byl to z naší stran takový pozvolný rozjezd, nebylo to zkrátka ono. Od nějaké 27. minut jsme se dostali do hry a byli lepším týmem, i když jsme po dvou třetinách prohrávali o dvě branky. Do poslední třetiny jsme stáhli sestavu. Domácí přidali třetí gól, my snížili, ale brzy to bylo zase o tři góly. Cením si toho, že to kluci nezabalili a v závěrečných sedmi minutách to dokázali srovnat. Vítěznou branku jsme pak dali hned v úvodu prodloužení,“ komentoval utkání trenér Radomyšle David Míka a pokračoval: „Kromě první třetiny jsme byli lepším týmem. V závěru se k nám přiklonilo trochu štěstíčka, ale šli jsme mu naproti. Vyrovnali jsme v power play a rozhodli hned na začátku prosloužení.“

Z první části soutěže chybí celku Radomyšle sehrát odložené utkání s Milevskem. „To hrajeme až 28. prosince. Nyní se soustředíme na derby se Strakonicemi. Máme soupeři co oplácet. V úvodu sezony jsme s ním doma prohráli,“ hledí k dalšímu programu David Míka.