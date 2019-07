A proč to byl týden galejí?

K zápasu s účastníkem rakouské II. ligy jelo Dynamo rovnou z Lipna z týdenního náročného soustředění, v jehož rámci v den utkání ještě absolvovali dopolední trénink. Navíc v nohách měli středeční vítězný zápas proti ligovému mistru Slavii Praha a k tomu několikahodinovou cestu autobusem do Čelákovic a zpět na Lipno. „Ta cesta bylo hodně dlouhá, nic příjemného to za toho čtyřicetistupňového vedra nebylo,“ konstatoval záložník Jiří Kulhánek, jenž ve své m debutu v dresu Dynama na domácím hřišti odvedl proti Amstettenu slibný výkon.

Černobílí měli do přestávky hru ve své moci, z několika šancí ale tu svou dokázal využít jedině Mrsič, jenž ve 23. minutě po Kladrubského centru otevřel pěknou hlavičkou skóre. Před půlí běžel po Ayongově nahrávce sám na bránu Mustedanagič, jehož střelu ale Gschossmann vyrazil. Naopak Rakušané vzápětí svou první šanci využili a po Seidlově akci nabíhající Milloshaj vyrovnal.

Hned v nástupu do druhé půle Peham vydařenou hlavičkou završil obrat ve skóre a Rakušané vedli 1:2. Do vedení šli právem, v začátku druhé půle totiž měli více ze hry a Jihočeši se trápili. Až po změnách v sestavě, k nimž po hodině hry trenéři Dynama sáhli, domácí taktovku hry opět převzali do svých rukou, a byť Brandner a Táborský své velké příležitosti nevyužili, v 77. minutě po Javorkově centru Táborský hlavou vyrovnal na 2:2.

„První půli jsme hráli velice dobře, hráli jsme aktivní obranu a to, co jsme chtěli. Dali jsme krásný gól a měli i další možnosti. Po půli jsme už měli problémy, hlavně chyběl pohyb. Ta únava byla znát,“ měl pochopení pro své hráče trenér David Horejš.

Minutu před koncem spálil tutovku Šplíchal, předtím ale měli černobílí štěstí při střele Thalera, kterou Křížek skvěle vyrazil na břevno. „Tak tohle chytil Kříža parádně,“ v hledišti chválil svého strakonického krajana někdejší ligový rozhodčí Jiří Stiegler, jenž býval i výborným gólmanem.

V generálce hraje Dynamo v sobotu od 17 hod. na Střeleckém ostrově se Žižkovem.

Dynamo ČB - Amstetten 2:2 (1:0) - Branky: 23. Mršič, 77. Táborský – 45. Milloshaj, 51. Peham. Bez karet. Diváci: 300. Rozhodčí: Hocek – Pečenka, Matoušek. Dynamo ČB: Křížek – Čolič, Talovierov (46. Sivok), Novák (46. Fišl), Kladrubský (60. Javorek) – Mršič (60. Řezáč), Mustedanagič (60. Brandner), Kulhánek (60. Ledecký), Čavoš, Provod (46. Mareček) – Ayong (46. Táborský).