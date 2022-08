Jankov si postup do MOL Cupu zajistil vítězstvím v krajském poháru a favorizovaného soupeři byl po celý zápas důstojným soupeřem. „Pět hráčů ze základní sestavy nám odešlo do Rakouska, takže se snažíme tým hlavně stabilizovat,“ naznačil trenér domácího týmu Petr Kadlec, co ho momentálně trápí úplně nejvíce.