Současnému vedení spolku vypršel mandát a bylo potřebné, aby členové klubu zvolili nové vedení. Valná hromada dala důvěru Jakubovi Navrátilovi, který se stal předsedou spolku a střídá tak na pozici Tomáše Samce. Ten nadále zůstane zapojen z pozice místopředsedy spolku. Novým členem výkonného výboru se stane Dominik Smutný, hráč B-týmu a mládežnický trenér.

Nový výkonný výbor chce navázat na práci z let minulých, kdy se v Táboře podařilo stabilizovat situaci okolo fotbalového klubu, na čemž má spolek nemalou zásluhu. Mezi hlavní cíle si vytkl na další volební období především zachování mládežnických center, které jsou pro budoucnost naprosto nezbytné. Vytvoření odpovídající infrastruktury, a to nejenom v oblasti hlavního stadionu v Kvapilově ulici, ale také ve spolupráci s městem v oblasti tréninkového zázemí a nadále se aktivně podílet na spolufinancování kopané v Táboře především aktivním sháněním investičním i provozním dotacím. Dalším dílčím úkolem bude připravit oslavy 100 let táborského fotbalu.

Bývalý předseda Tomáš Samec poznamenal: „Jsem rád, že novým předsedou je kapitán A týmu a jedna z největších fotbalových osobností táborského fotbalu Jakub Navrátil. Svědčí to o jednotnosti a soudržnosti klubu nejen v cíli o návrat mezi nejlepších 32 klubu v České republice.“

Výkonný výbor FC Táborsko, z.s.