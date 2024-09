Jeho stadion leží hned vedle Lužnice a ta byla rozvodněná natolik, že zelenou plochu zaplavila. „Voda už trochu opadla, ale hřiště je pořád zaplavené ze strany od řeky až po vápno. A na druhé straně je to stejné, tam si vytvořila vlastní koryto. Na krajích hrací plochy je pořád pětadvacet centimetrů vody, ale už by to mělo jenom klesat,“ věří předseda fotbalového oddílu Sokola Ladislav Šebek.

Venku už sice svítí slunce, ale v Sezimáku mají jiný problém. „Hladina vody klesá jen pomalu. Řeka je stále na vyšší úrovni než hřiště a voda z drenážních kanálků nemá kam odtékat. Budeme ji odčerpávat čerpadly, ale pořád nám tam jde spodní voda z řeky,“ popisuje Šebek aktuální problémy.

Štěstí pro klub bylo, že nebyly zaplaveny kabiny a zázemí. „V úterý už to vypadalo špatně, měli jsme na hřišti čtyřicet centimetrů vody, ale před kabinami se to naštěstí zastavilo. V uvozovkách zaplaťpánbůh, že to byla jen čistá voda a nedostalo se nám sem bahno a písek, což se nám stalo už třikrát. To by bylo horší. Takhle tady máme jen vodu a naštěstí se to včas zastavilo,“ konstatuje přes značné potíže s úlevou v hlase.

Hrací plochu dají v Sezimově Ústí dohromady tak do dvou týdnů. „Jedna věc je odstranit vodu, ale pak je tam také listí a nepořádek. Větší problém je, že je hřiště značně podmáčené, a když na něj vstoupíte, tak se nějakých patnáct centimetrů boříte. Ale dáme to dohromady,“ ujistí. „Přineslo nám to značné organizační problémy ohledně tréninků a zápasů ale ostatní kluby nám vycházejí vstříc, za což jim patří poděkování,“ uzavírá Ladislav Šebek aktuální pohlednici ze Sezimova Ústí.