České Budějovice – Ve 2. kole fotbalového Mol Cupu ve středu budou ve hře tři jihočeské celky: Písek – Teplice, Táborsko – Varnsdorf, Ústí nad Orlicí – Dynamo ČB (vše 17.00).

FC Písek v Mol Cupu hostí ve středu prvoligové Teplice (na snímku z utkání III. ligy s Domažlicemi Tom Ulbrich odkopává před domažlickým Janem Matasem). | Foto: Deník/ Jan Škrle

Fotbalisty Táborska, kteří jsou bez ztráty jediného bodu po 3. kole v čele III. ligy, čeká na stadionu Kvapilovka proti Varnsdorfu náročná prověrka, po nedělní třetiligové výhře 3:0 v K. Varech ale půjdou Táborští i proti druholigovému favoritu s optimismem. Trenér Miloslav Brožek zve diváky do ochozů, aby vytvořili tu nejlepší kulisu. „Snad jsme je částečně pozvali tím, že v ČFL se nám daří, pohár však bude něco jiného, nebude to jednoduché, jsme teprve na začátku budování týmu,“ zdůraznil Brožek, jenž si i tak ale přeje postup. Pak by totiž do Tábora mohl přijet atraktivní prvoligový soupeř. „Pro naše hráče je to motivace, určitě se vydají. Utkání s Varnsdorfem bude zajímavou konfrontací s druhou ligou. Chceme ukázat, že i my máme kvalitu,“ uzavřel kouč Táborska.