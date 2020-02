Posila Táborska Martin Janošík: Těším se na život v Táboře

Za dosud největší zimní posilu FC MAS Táborsko lze považovat Martina Janošíka, krajního obránce či záložníka, který fotbalově vyrůstal v Liberci a naposledy působil v druholigovém Třinci. Martin Janošík do Táborska přestoupil. Podepsal smlouvu do 30. 6. 2021. Hráči bude v květnu 27 let a zařadí se mezi zkušenější borce kádru trenéra Miloslava Brožka.

Martin Janošík (vpravo) s ředitelem klubu Josefem Holubem. | Foto: Luboš Dvořák