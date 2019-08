Po porážkách na Spartě 8:0 a v Karviné 1:0 podlehli dorostenci Dynama v domácí premiéře i Olomouci 1:4, byť po dobrém vstupu do zápasu od 22. min. po hezké akci a hokejovém Strejčkově blafáku vedli 1:0. Jenže krátce před půlí si dal Bízek vlastní gól a v úvodu druhé půle hosté skóre otočili.

„V nové sezoně se tvoří tým a my se v dosavadních zápasech porážíme sami,“ smutně vrtěl trenér Karel Havlíček hlavou. „Na Spartě v první čtvrthodině dva vlastní góly a dvě penalty, v Karviné se deset minut před koncem nedohodl stoper s brankářem a soupeř do prázdné brány rozhodl. Teď doma jste to viděli sami,“ krčil Havlíček rameny, výhru Olomouce ale označil za zaslouženou: „Hosté byli lepší, my působili jaksi mdle. Měli jsme ale těžký los a musíme zkusit uspět v sobotu na Slovácku,“ zakončil trenér devatenáctky Dynama.