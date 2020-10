Domácí tým nastoupil s věkovým průměrem 22,6 roku. Po bezbrankovém poločase trefil domácí Čapek v pádu po centru Majky levou tyč. První gól vsítil za Bohemku v 58. minutě Levin po přihrávce Keity, míč trefil přízemní technickou ranou podle Zadražilovy levé „stojné“ nohy – 0:1. Domácí měli smůlu. V 65. minutě Plachý napálil z trestného kopu břevno. V záběru klokani přidali dvě branky. V 84. minutě střídající Puškáč zamířil k levé tyči na 0:2 a třesně před koncem pečetil hezkou ranou výsledek rovněž střídající Nečas na 0:3.

FC MAS Táborsko - Bohemians Praha 1905 0:3 (0:0)

Branky: 58. Levin, 84. Puškáč, 90. Nečas, rozhodčí: Musil - Vlček, Šimáček, ŽK: 0:2 (Hůlka, Schumacher:

FC MAS Táborsko: Zadražil - Brabec (44. Penc), Dybala, Navrátil, Icha (65. Havrda) - Vozihnoj (65. Provazník), Kučera, Boula (85. Římanek), Plachý - Majka, Čapek (85. Mácha).

Bohemians Praha 1905: Bačkovský - Bartek (46. Dostál), Hůlka, Pokorný (6. Krch), Schumacher - Levin, Vacek - Vaníček (74. Vondra), Novák (61. Puškáč), Květ - Keita (74. Nečas).

Hodnocení trenéra FC MAS Táborsko Miloslava Brožka: „Sehráli jsme velmi kvalitní utkání, kdy jsme soupeře první poločas nepustili do vážnější šance. Líbila se mi naše organizace hry až na pravou stranu, kde jsme měli velké vzdálenosti. Zápas se lámal na začátku druhého poločasu, my jsme své šance neproměnili, Bohemka, která má velkou kvalitu, ano. Mysleli jsme si, že můžeme hrát s klokany otevřený tempo fotbal, což se nám v závěru vymstilo. Nebyli jsme odevzdaným soupeřem a hosté s námi měli spoustu práce. Vidím ve hře našeho týmu zlepšování, mladí hráči si osahali, co takový zápas znamená, ukázal nám úroveň, na kterou se chceme dostat. Tým má velký potenciál hlavně do budoucna, ale my potřebujeme v mistrovské soutěži začít bodovat co nejdříve, nejlépe už v neděli proti Hradci Králové.“