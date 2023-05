Jeho fotbalové účinkování je synonymem pro slovo konstanta. Borotínský kanonýr Petr Peclinovský je nadále pekelně rychlý, produktivní a v mnoha ohledech těžko zkrotitelný. Když jste obránce soupeře, necháte ho rozběhnout a dáte mu prostor, máte obvykle smůlu. V minulosti to poznali obránci napříč krajskými soutěžemi včetně té nejvyšší, kde zanechal výraznou stopu v barvách Dražic po boku Jana Kromky, s nímž aktuálně válí v barvách mateřského Borotína na scéně okresní III. třídy.

Petr Peclinovský u míče, mimořádná pohotovost pro soupeřovy obránce. | Foto: Deník/Pavel Šácha

Nejstarší z Peclinovských v aktuálním kádru Borotína už si v minulých sezonách titul Kanonýra Deníku vysloužil. V uplynulém týdnu se mu vrátil díky málo vídanému husarskému kousku. V duelu III. třídy proti Stádlci se trefil do sítě nešťastných hostů hned šestkrát, čímž sám obstaral dvě třetiny vstřelených gólů svého týmu. Mimořádné galapředstavení otevřel proměněnou penaltou ze 4. minuty a povzbudilo ho to natolik, že se stal pro defenzivní hráče soupeře opravdovou noční můrou. Půltuctem přesných zásahů překonal počin měšického Maroše Širokého, který o týden dříve nastřílel pět gólů v jediném utkání. A hádejte, kterému týmu; Stádlečtí si jistě budou posobějdoucí příděly 1:8 a 0:9 v režii dvou elitních snajprů dlouho pamatovat…

Víkendová paráda pomohla zanedlouho čtyřicetiletému rychlíkovi z Borotína k upevnění druhé příčky v pořadí střelců III. třídy. Momentálně má na kontě 24 gólů a na lídra kanonýrských tabulek, již zmíněného Maroše Širokého, ztrácí čtyři trefy. Je to pro něj výzva? Zcela určitě, ale na druhé straně staví do popředí především radost z fotbalu a týmové úspěchy. „Jasně, že pořád moc rád střílím góly, ale je to hlavně o tom, aby nás všechny v Borotíně fotbal dál především bavil. Bez toho to totiž nemá na téhle úrovni žádnou cenu. A to úplně nejdůležitější je zdraví,“ prohlásil autor šestigólové parády z minulého týdne.