Druhá půle zápasu proti Dukle Praha byla v plném proudu, Jihočeši doháněli jednobrankové manko a situaci jim ztěžoval mohutný liják. Bylo však nutné něco udělat. Z domácí lavičky se zvedl asistent trenéra Martin Bárta se skupinou náhradníků a vyrazili v extrémním nečase na rozcvičku. Jenž právě v tu chvíli se objevil na scéně zmíněný fanda a ujal se role jakéhosi fotbalového ombudsmana. „Jsi normální?“ obořil se na trenéra. „Vždyť leje jako z konve. Co to tady předvádíš? Ať se jdou honem schovat,“ vykřikoval směrem ke kouči, který byl sám promáčený od hlavy až k patě. Hráči nereagovali, a také náš Jirka Luňák (Martin Bárta) přešel emotivní slova 'pana Jebavého' s lehkým úsměvem. Divák ještě chvíli bez úspěchu spílal samotnému kouči, a když to nepomohlo, naladil jinou notu. „Kluci, vys…. se na něj. Běžte si sednout. Ať si tady skáče sám. Tohle nemusíte. Tohle přece není normální,“ opakoval. A když se mu nepovedlo iniciovat ani hráčskou rebelii, nazlobeně odkvačil pryč.

Jenže fotbal je fotbal a fanda je fanda. Zmíněný muž na dalším domácím utkání nechyběl a při gólu svého týmu tleskal jako o život…