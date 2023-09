Soběslav: Červenec – Hoffmann, Kubart, Boháč, Větrovský (79. Maršík) – Dvořák (51. Coufal), Bouchal (51. Boucník), Pravda (65. Hromada), Dumbrovský – Hájek (79. Hoško), Vítovec.

Hradec Králové: Vízek – Klíma (46. Kodeš), Čihák (70. Leibl), Ševčík (88. Mahr) – Harazim, Dancák, Kučera, Horák (46. Krejčí) – Čmelík (88. Hlaváč), Šašinka, Pudhorocký.

Prvoligový celek z východu Čech si po celý první poločas hýčkal územní převahu. První vekou příležitost si přesto vytvořili domácí, ale hlavička z malého vápna skončila v moci hradeckého brankáře Vízka. Když se pak prudkou přízemní střelou prosadil hostující Harazim a následně zvýšil odstup prvoligisty Šašinka, vypadalo to, že se úsilí domácí družiny omezí výhradně na udržení co nejpřijatelnějšího skóre. Jenže utkání, a především příkladné nadšení spartakovců přichystalo favoritovi z východu Čech zápletku, kterou si nepřál. Na sklonku první půle odpískal sudí Trska pokutový kop ve prospěch Soběslavi. K jeho exekuci se postavil Vítovec, ale Vízek jeho úmysl vystihl. Při dorážce ovšem fauloval Dvořáka a kopala se další penalta. Míč si vzal znovu Vítovec a ukázal silné nervy – 1:2.

Brzy po obrátce vybuchlo bezmála dvanáct set diváků nadšením ještě víc. Právě Vítovec se fantasticky zorientoval při dlouhém míči do souboje jeden na jednoho, a ještě stihl najít přesnou přihrávkou Dumbrovského, jenž se v koncovce nemýlil – 2:2. Za nerozhodného stavu tekly nervy Východočechů proudem a důkazem toho budiž několik zbytečných žlutých karet. Přesto si vynutili výrazný tlak a v 77. Minutě ho korunovali gólem z kopačky čerstvé posily votroků z Českých Budějovic Čmelíka – 2:3. Domácí bojovníci už za tohoto stavu marně hledali síly k odplatě, a naopak v samém závěru inkasovali ještě jednou z kopačky Šašinky – 2:4. Po závěrečném hvizdu Hradečtí kvapně a někteří až nazlobeně opustili soběslavský trávník, zatímco jeho stálí obyvatelé si navzdory porážce zaslouženě užili tradiční „děkovačku“.

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Zápas musím samozřejmě hodnotit jen pozitivně. Nechtěli jsme dopustit žádný propadák, což se nám podařilo, a zápas jsme drželi v dramatickém duchu až do 77. minuty. Pro kluky to bylo nesmírně náročné, ale připravili divákům krásný zážitek a těch dvanáct stovek diváků se dobře bavilo. Za to je třeba jim poděkovat. Hráčům jsem říkal, že to, jak bojovali v tomto utkání a atmosféře, by si měli přenést i do soutěžních zápasů, kde nám právě takové nasazení někdy chybí. Výkon, jaký dnes předvedli, by nám v divizi na vítězství rozhodně stačil.“

SK Zápy – FC SILON Táborsko 1:0 (0:0)

Branka: 53. Kavalír. Rozhodčí: Krejsa – Mokrusch, Vyhnanovský. ŽK: 5:1 (44. Eliáš, 50. Petrlák, 51. Kubů, 90.+1 Kolodežnyj, 90.+4 Durov – 71. Mach). Diváků: 235.

Zápy: Durov – Pardubský, Duben, Stropek, Woitek, Kavalír (88. Kolodežnyj), Eliáš, Súkenník, Chroljonok (46. Kocourek, 90+1. M. Jelínek), Petrlák, Zoubek (46. Kubů).

Táborsko: Kerl – Plachý, Brabec, Koné, Tusjak – Kateřiňák, Bláha – Varačka (66. Svatek), Mach (82. Kalousek), Sylla (55. Zeman) – Šašinka (66. Matoušek).

Zápy vyřadily druholigové Táborsko. A teď Spartu, přeje si šťastný střelec