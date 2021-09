Pokud by svěřenci trenéra Petra Havlíčka zápas ovládli, pozvedli by vítěznou turnajovou trofej nad hlavy právě oni. V utkání k tomu měli slibně nakročeno, když dvakrát vedli, závěr ale zvládli lépe naši západní sousedé a po výhře 3:2 prožívali vítěznou euforii právě oni.

Memoriál Václava Ježka kategorie U18: Česko vs. Německo v Táboře 2:3. | Foto: Jan Škrle

Fotbalové hřiště v táborské Kvapilově ulici se stalo dějištěm dalšího reprezentačního dostaveníčka. Český národní tým do 18 let přivítal u Jordánu v posledním střetnutí letošního Memoriálu Václava Ježka mladé fotbalisty Německa.

