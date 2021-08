Trio fotbalových reprezentantů jihu Čech v tomto týdnu vklouzne do víru nového ročníku MOL Cupu. Druholigové Táborsko a třetiligový Písek nasměroval los prvního kola na hřiště divizních soupeřů, Spartak Soběslav se pokusí uspět v domácím prostředí.

Táborsko zdolalo v neděli ve druhé nejvyšší soutěži soupeře z Vlašimi 2:1. Ve středu ho čeká pohárový duel v Sedlčanech. | Foto: Jan Škrle

Právě Soběslavští vyrukují do boje jako první z celé trojice, a to už v úterý 10. srpna v 18 hodin. Za soupeře jim bude třetiligový tým z Benešova, se kterým se v minulých letech pravidelně potkávali v rámci letního domácího turnaje. Výhodou pro divizní tým Spartaku může být povedený vstup do sezony okořeněný šesti body, a také větší rozehranost. Středočeši totiž v prvním kole stáli a k prvnímu mistrovskému střetnutí v ČFL nastoupili až o uplynulém víkendu. Byl z toho bod, když ve Štěchovicích remizovali 1:1 s Povltavskou fotbalovou akademií. Domácí každopádně hodlají dát příležitost i méně vytíženým hráčům z úvodních dvou mistrovských utkání.