V první lize oblékal dresy Bohemians Praha, Slavie Praha a Viktorie Žižkov. Za čtrnáct sezon odkopal v nejvyšší soutěži 290 zápasů, se sešívanými si zahrál evropský Pohár vítězů pohárů a nejzářivějším kamínkem v jeho fotbalové mozaice je bezesporu start za reprezentaci České republiky v přátelském utkání proti Austrálii z roku 1991.

Zanedlouho čtyřiapadesátiletý Petr Holota minulostí nežije, ale rád si ji připomíná. „Ať už děláte cokoliv, důležité je mít krásné vzpomínky. To je to jediné, co vám nikdo nemůže vzít,“ prohlašuje s úsměvem.

Jestliže v jeho bohaté fotbalové kronice něco chybí, pak je to výrazné angažmá za hranicemi republiky. Několikrát k němu bylo hodně blízko. “Z Bohemky jsem tehdy mohl zamířit místo Slavie do Japonska, ale doma jsme čekali rodinu a bylo to složité. Nakonec tam šli Pavel Řehák a Franta Mysliveček,“ popisuje Petr Holota. „Když jsem pak byl ve Viktorce, přišla nabídka do druhé německé ligy od Blau Weiss Berlín, kde tehdy působil Standa Levý. Viktorka mne ale tehdy nepustila a podobně to dopadlo i s belgickým Lokerenem,“ dodává. V zahraničí si nakonec zahrál až na sklonku kariéry a to nižší soutěž v rakouském Pettenbachu. Nemrzí ho zpětně tato „mezera“ v jeho fotbalovém životopise? „Víte, beru život tak, jak je. Hrál jsem dlouho ligu, vyhýbala se mi vážná zranění. Zahrál jsem si zápas za repre a byl na hřišti se spoustou skvělých hráčů. Jsem moc rád, že se mi to poštěstilo,“ pochvaluje si.

Na sklonku kariéry se přece jen - stejně jako řada jiných Jihočechů – vydal do země našich jižních sousedů a odehrál jednu sezonu za rakouský Pettenbach. Následoval návrat do Viktorky Žižkov, kde vlastně poprvé otevřel dveře k práci trenéra a stal se hrajícím asistentem v divizní rezervě. Rok poté strávil jako sportovní manažer Táborska, se Zdeňkem Procházkou trénoval třetiligový Cheb a přes opětovné angažmá v Táborsku zakotvil u fotbalistů v Chýnově.

A tady už se zářivá minulost protíná se spokojenou současností. Jedno mají společné – nuda se jim vyhýbá obloukem. Petr Holota bydlí v Turovci u Plané nad Lužnicí a momentálně tráví dost času na cestách. „Je to tak. Dělám u dcery na benzince na Pelhřimovsku provozáka,“ upřesnil.

Jeho „srdcovkou“ je ale právě Chýnov. „Manželka tam pracuje ve škole, já mám bistro na hřišti a do toho trénuju, takže mám o 'volný čas' postaráno,“ přiznává.

Jeho svěřenci mu v této sezoně dělají radost. V I. A třídě sídlí na druhé příčce a náležitě prohání vedoucí Sokol Sezimovo Ústí. „S klukama mne to baví. Vždycky jsem se řídil tím, že když něco dělám, dělám to naplno. Totéž chci i po nich; aby byli důrazní a hráli s chutí. Když skončí zápas, honem se přeorientuju a jdu je obsluhovat, takže honí zase oni mě,“ uzavírá povídání se smíchem Petr Holota.