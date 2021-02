Na hostování z Viktorie Plzeň přichází do fotbalového FC MAS Táborsko vytáhlý útočník Dušan Pinc, který pochází z jihočeské Blatné. Ofenzivní mladík (22 let) má na svém kontě 13 prvoligových startů.

Dušan Pinc. | Foto: Deník / Luboš Dvořák

S fotbalem jste začínal v Blatné. Tam se asi rodí talentovaní sportovci. Z Blatné je známá česká fotbalistka Petra Divišová. Jak na Blatnou vzpomínáte?

„Asi ano, protože tam kromě Petry Divišové působil v mládeži také současný fotbalový reprezentant Zdeněk Ondrášek. Na své fotbalové začátky v Blatné vzpomínám v dobrém. Jsem vděčný, že jsem mohl vyrůstat právě tam a dodnes se do Blatné rád vracím za rodinou.“

Pak jste jako žák hrál v Písku, to jste se musel střetávat s FC MAS Táborsko. Je to tak, vybavujete si to?

„Ano, to si dobře pamatuju. Již v Blatné jsem nastupoval proti Táboru či Sezimovu Ústí a v píseckém dresu jsem se v žákovských kategoriích s Táborskem střetával ještě častěji.“

Už jako žák jste zamířil do Plzně, co vás k tomu vedlo, jak jste to měl se školou, jaký byl život v západočeské metropoli?

„Za mého působení v Písku si mě vyhlédl pan Feduň, který měl na starost skauting pro Viktorii Plzeň a zájem o mě projevil tehdejší šéftrenér mládeže Jiří Kohout. Tato nabídka mi poskytovala možnost hrát nejvyšší dorosteneckou soutěž a dále se rozvíjet v jednom z nejúspěšnějších klubů v Česku. V 15 letech jsem se tak přesunul do Plzně, kde jsem vystudoval Sportovní gymnázium. Život v západočeské metropoli jsem si velmi oblíbil, Plzeň je krásné město s velkým sportovním i kulturním vyžitím. Stále tam studuju vysokou školu.“

Který trenér nebo které angažmá pro vaši kariéru znamenalo nejvíce?

„Jako zásadní krok v mé kariéře vnímám příchod do Plzně. V té době mě ve Viktorce v kategorii U16 vedli trenéři Václav Mrázek s Radkem Schveinertem, kteří mi dali asi ze všech trenérů nejvíce. Do dospělého fotbalu jsem naskočil ve třetí lize v Písku za trenéra Rostislava Grossmanna. Velkou měrou mě určitě ovlivnil i Pavel Horváth, pod jehož vedením jsem nejdříve nastupoval za B tým Viktorie Plzeň, a poté si mě vytáhl do Příbrami.“

Absolvoval jste několik hostování, například ve zmíněné Příbrami jste si připsal 13 prvoligových startů. Jaké to bylo hrát nejvyšší soutěž?

„Vážím si toho, že jsem mohl v minulém roce nakouknout do první ligy. Bylo to super, protože jsem měl možnost hrát proti těm nejlepším. Beru to jako velmi cennou zkušenost a motivaci do další práce.“

Odjakživa jste nastupoval v útoku, nebo vás kdysi trenéři stavěli i jinam?

„Občas mě trenéři postavili do středu zálohy, ale jinak jsem od mala nastupoval vždy převážně v útoku.“

Teď budete hostovat v FC MAS Táborsko. Víte zhruba, co vás čeká, co od vás trenéři budou vyžadovat?

„Vím, kde se náš tým momentálně nachází v tabulce, takže je jasné, že naší hlavní prioritou bude záchrana ve druhé lize. Ode mě se jako od každého útočníka očekává, že budu hlavně střílet a připravovat góly."

Jste útočník, jak nejraději zakončujete, v jakých herních situacích? Jak využíváte svou výšku?

„Podle mého názoru není důležité, jakým způsobem se dostane míč za brankovou čáru. Podstatné je, aby akce skončila gólem. Svou výšku se snažím uplatnit hlavně ve vápně, takže mi vyhovuje, když do vápna létá od mých spoluhráčů co nejvíce centrů.“

Proč se mužstvu Táborska nedařilo v posledním přípravném duelu se Slavií B?

„Myslím si, že vstup do utkání nebyl z naší strany špatný. V úvodu jsme měli několik příležitostí ke skórování, které jsme bohužel nevyužili. Soupeř poté začal lépe kombinovat a dvěma slepenými góly nás ke konci poločasu potrestal. Celkově se nám v tomto zápase nedařilo. Doufám, že se z toho poučíme a v příštích zápasech předvedeme lepší výkon.“

Kdybyste si měl zavěštit, jak vidíte jaro v modrobílém dresu Táborska?

„Pevně věřím, že se nám podaří zachránit Táborsko ve druhé lize a moc bych si přál, abychom zakončili sezónu úspěšně už i s našimi fanoušky na stadionu.“