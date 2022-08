Kniha 90 let SK Rudolfov byla v rámci oslav pokřtěna a šla do prodeje. Zájem o ni byl mimořádný. „Z dostupných materiálů je v ní sesumírovaná prakticky celá historie rudolfovského sportu. Knížka se povedla a moc se mi líbí,“ neskrývá. „Jsem strašně rád, že vyšla, protože nic takového náš klub neměl.“

Gratulovat přijela Amfora a s ní opravdové fotbalové legendy: Antonín Panenka, Karol Dobiaš, Jan Fiala, Jan Berger nebo Tomáš Řepka. „Strašně moc nás těší, že se k nám takové osobnosti podařilo dostat. K tomu hvězdy šoubyznysu. To jsou všechno lidé, kteří na Rudolfově nikdy předtím nebyli asi zase dlouho nebudou,“ připustí. „Jestli to tedy nepřekoná stovka, která nás čeká za deset let,“ směje se.

Přivést Amforu do malého městečka nad Českými Budějovice není úplně legrace. „Stojí to nějaké peníze, i když jsme čekali možná i o trochu více. Ve stejný den měla Amfora ještě jednu akci na severu Čech, takže to bylo trochu přemlouvání, ale povedlo se a jsme strašně rádi, že jsme u nás takové osobnosti měli. Byl to pro nás skutečný svátek,“ zdůrazní.

SK Rudolfov, to ale není jen fotbal, i když je jeho vlajkovou lodí klubu. „Velkou tradici u nás má cvičení s dětmi od dvou do šesti let. Chceme přivést ty nejmenší už v útlém věku ke sportu,“ naznačuje klubovou filozofii.

Ocenění v rámci slavnostního dne převzala paní Ladislava Skalová. „Cvičení s dětmi u nás vede už neuvěřitelných třicet devět let. Opravdu si to zaslouží a moc si vážíme, že ji u nás máme,“ děkoval Maroš.

K nepoznání se za poslední roky změnil celý sportovní areál na „Perštátu“. „O fotbalové hřiště se poslední tři roky staráme trošku jinak než dřív a myslím, že vypadá perfektně. V roce 2020 se nám společně se základní školou podařilo získat dotaci na hřiště s umělou trávou a běžecký tartanový ovál. Nová sportoviště využívají škola, školka i my fotbalisté. Vznikl tady areál, který přitáhl spoustu lidí a dnes tady sportuje jenom v našem Sportovním klubu přes dvě stě dětí. A to nepočítám děti, které sportují v rámci školní výuky,“ má se Maroš čím pochlubit.

Rekonstrukcí prošla také sportovní hala. „Hraje se tam především volejbal. Hala byla opravena městem, dotace na ostatní sportoviště jsme získali my jako Sportovní klub. Ve spolupráci s městem fungujeme tak, aby na Rudolfově bylo sportovní vyžití co největší.“

Fotbalisté z Rudolfova působí už řadu let a úspěšně v krajském přeboru. „Je to pro nás ideální soutěž a vyšší ambice ani nemáme. Prioritou pro nás je, aby sportovaly děti. Aby to pro ně byla zábava, bavilo je to a nemusely jezdit do Budějovic. Mládežnické týmy nám přibývají a máme radost, když vždycky někdo z našich odchovanců dojde až do prvního týmu mužů, který bychom rádi dlouhodobě měli v krajském přeboru. A chceme ho hrát především se svými hráči,“ zdůrazní. „U nás se hraje opravdu srdíčkem a nikdo z hráčů u nás nebere žádné peníze. Proto máme v týmu místní kluky, kteří mají klub rádi a chtějí tady fotbal dělat,“ zopakuje.

Radost dělají sportovci i starostovi Rudolfova Vítu Kavalírovi. „Dlouhé roky jsme stáli na Rudolfově o sportovní areál a až s příchodem předsedy klubu Petra Maroše jsme to začali uskutečňovat. Právě Petr Maroš a Honza Šindelář, to jsou dva kluci, se kterými jsme velmi intenzivně spolupracovali a mají velkou zásluhu na tom, jaký areál se tady u nás vybudoval. Svého času jsme měli pověst nejhoršího fotbalového stadionu v kraji, což se definitivně změnilo a jsme za to rádi,“ má pro sportovce jen slova chvály.

Starostu těší, že se na Rudolfově hraje dlouhodobě fotbalový krajský přebor a hlavně je pro něj i odpovídající zázemí. „Je to velká zásluha Sportovního klubu, že jsme společně mohli něco takového vybudovat,“ ocení.

Těší ho také zájem mládeže o sport. „Jsme nadšení, kolik u nás sportuje dětí. Za to našim fotbalistům patří největší dík. Jak pracují s dětmi a mládeží, že je sem dokázali přitáhnout. Z toho máme opravdu velkou radost,“ uzavře.