Černo-bílý prvoligista prokázal v tréninkovém centru na Složišti vysokou kvalitu a porazil soupeře od Jordánu 5:1. V sestavě hostujícího týmu, který tímto střetnutím zahájil blok čtyř přípravných zápasů v sedmi dnech, nastoupila i řada mladých hráčů. Právě pro ně byl zápas s předdním týmem nejvyšší soutěže atraktivní možností posbírat cenné fotbalové ostruhy.

SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE – FC MAS TÁBORSKO 5:1 (2:0)

Branky: 9. Mészáros, 26. Šulc, 48. Granečný, 70. Brandner, 82. Táborský – 74. Uzlík.

Sestava Dynama - 1. poločas: Křížek – Kopečný, Talovierov, Sivok, Kladrubský – Havelka, Javorek – Mészáros, Šulc, Granečný – Ledecký. 2. poločas: Janáček – Čolič, Havel, Kulhánek, Novák – Pravda (54. Šulc), Čavoš – Brandner, Táborský, Granečný – Rabušic.

Sestava Táborska: Pecháček – Alves (83. Icha), Navrátil, Penc, Havrda (71. Uzlík) – Vozihnoj, Kučera, Schramhauser (71. Petr), Janošík - Tolno (88. Brabec), Sima (85. Říha).

Hodnocení trenéra FC MAS Táborsko Miloslava Brožka: „Mám z utkání smíšené pocity. Je nutno říct, že Dynamo má nejlepší mančaft za patnáct let. My jsme mu nedokázali čelit kompaktním bráněním, nezvládli jsme hrát v bloku. Z ČFL jsme zvyklí, že dominujeme v držení míče, teď to ale bylo obráceně. Připravovali jsme se na to, že soupeř bude zakládat akce ve třech hráčích, bude chodit rychle nahoru, ale měli jsme s tím obrovské problémy, bránili jsme velmi naivně a prvních pětadvacet minut jsme se nepotkali s míčem. Takovou konfrontaci kromě zimní přípravy s Libercem jsme ještě nezažili. Máme jasný úkol: musíme se naučit hrát v obranném bloku, musíme přinutit hráče, jak správně bránit! Na naši obhajobu chci říct, že kromě Navrátila a Kučery jsme nastoupili s hodně mladým týmem. V útoku hráli mladíci, kteří mají 19 a 18 let. Obrovské penzum práce odvedl dvacetiletý Schramhauser, ale i ten se musí více ostřílet. Scházeli nám nemocný Musiol a zraněný Vandas. Naši mladí hráči potřebují nabrat více zkušeností. Fotbal je jednoduchá hra, která se skládá ze čtyř částí: obrana, útok, hra s míčem a hra bez míče. My musíme zásadně zlepšit hru bez míče a do obrany.“

V pátek 15. května nastoupí fotbalisté Táborska k dalšímu utkání. Znovu „za zavřenými dveřmi“ se od 14 hodin popasují ve Vlašimi s domácím druholigovým týmem.