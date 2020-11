Branky: 20. Mészáros, 57. Valenta, rozhodčí: Pečenka – Vrchota, Albert

.SK Dynamo: Vorel – Kladrubský, Havel, Králik, Skovajsa – Čavoš, Javorek – Jánošík, Mészáros, Mršič – Van Buren. 2. poločas: Vorel – Čolič, Talovierov, Havel, Novák – Čavoš, Valenta – Ekpai, Brandner, Jánošík (58. Kalousek) – Bassey.

Táborsko: Zadražil (46. Pecháček) – Pavlík (60. Boula), Penc (85. Kotrč), Brabec (71. Navrátil), Kadlec (60. Icha) – Vozihnoj (81. Hájek), Schramhauser, Dumbrovský (60. Majka), Provazník (83. Fulei) – Římanek (71. Dybala), Musiol.

Hodnocení trenéra Táborska Miloslava Brožka: „Upřímně musím říct, že výsledek pro mě není až tak důležitý. Nastoupili jsme s velmi mladým týmem, kdy jsme do zápasu postavili hráče B týmu, ze staršího a mladšího dorostu. Cílem nebylo nedostat mnoho gólů, a to jsme splnili. Ze Soběslavi jsme povolali Pavlíka, z Lomu Kadlece, hrát měl i kapitán béčka Mácha. Minuty proti první lize si připsali hráči ročníku 2004 Kotrč a Fulei, pro něž je to velká zkušenost. Nemohli jsme do zápasu postavit stejné hráče jako proti Vyšehradu, byli by přetížení. Řada hráčů proto dostala volno: Kučera, Slávik, Tolno, Plachý, jiní jsou zraněni: de Almeida, Janošík. Takto jsme byli jakž takž Dynamu konkurenceschopní. Jsme rádi, že jsme Dynamu splnili roli sparingpartnera a naši mladí hráči si osahali velký fotbal.“