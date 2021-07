Žákyně hrály 7+1, a to 3 zápasy. Hráčky FC MAS Táborsko nezaváhaly ani v jednom utkání a skóre 13:0 mluví za vše. Holky hrály v tomto složení: E. Měřínská, E. Speváčková, K. Dvořáková, E. Marešová, L. Bálková, N. Slabá, T. Marešová, A. Šuleřová, V, Čechová, A. Veřtátová, S. Vesecká a K. Kvapilová

Přípravka hrála ve složení 5+1 a 4 zápasy. Holky až na jednu remízu vše vyhrály se skóre 27:11. Sestava: L. Hochová, E. Geletová, N. Hrstková, E. Marešová, C. Koukalová, A. Zounová, G. Králová, K. Semecká a B. Trachtova.

Tento turnaj se hrál na krásném hřišti v Úročnici (leží mezi městy Benešov a Týnec nad Sázavou) a tuto akci přijelo podpořit i několik zajímavých osobností: Petr Fousek, nový předseda FAČR, Tomáš Novák, předseda OFS Benešov, Martin Kupka, náměstek hejtmana Středočeského kraje, Lucie Ratajová - česká fotbalová rozhodčí, která letos jede působit na OH v Tokiu. Markéta Ringelová - česká fotbalová reprezentantka a nyní šéftrenérka dívčího fotbalu mládeže ve Spartě, Dominik Plechatý - český fotbalový obránce Sparty, reprezentant v mládežnických kategoriích.

„Jsem ráda, že jsme se mohly zúčastnit turnaje dívek a změřit svoje síly. Holky k turnaji přistoupily zodpovědně a daly do každého zápasu všechno. Za to jim patří velké poděkování. Holky si z turnaje odvezly spoustu cen, medaile a úžasné zážitky. Teď si zaslouží odpočinek. Přeju jim krásné prázdniny a spoustu sluníčka. 30. 7. nás čeká přípravné utkání proti ženám z Vlašimi a pak odjíždíme na soustředění do Horní Plané," řekla trenérka Lenka Marešová.