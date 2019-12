Jak se uskutečnil váš přestup do klubu FC MAS Táborsko, tedy do České republiky?

„Přestup se uskutečnil v lednu 2019. Předtím jsem hrál v malém pařížském klubu.“

Prozraďte stručně a krátce něco o své dosavadní fotbalové kariéře?

„Od U8 do U14 jsem byl v Paris Saint Germain, pak od U15 do U16 v Red Star, od U16 do U18 v klubu ESSG a od U18 v Paris FC.“

Upřímně: co jste před příchodem věděl o České republice?

„O České republice jsem nevěděl skoro nic. Znal jsem jen hlavní město Praha a velké fotbalové klubu jako Slavie Praha, Sparta Praha, Viktorie Plzeň.“

FC MAS Táborsko se hraje třetí nejvyšší soutěž. Jaký se tu hraje fotbal, jak je ta soutěž náročná?

„Neznám fotbal v první lize, ale druhá a třetí je velice bojovná. Týmy dobře brání. Není to podle mě jako v Paříži, kde byli hráči technicky vybaveni a dokázali rozhodnout zápas individuálně. Tady v Čechách je to více o týmové práci.“

Jak se cítíte v Táborsku po fotbalové stránce? Co spoluhráči, trenér, fotbalová koncepce týmu?

„Upřímně, přechod byl pro mě strašně složitý, nehrál jsem moc a byl jsem i zraněn. Bývalý trenér nevěřil cizincům. Ale atmosféra v kabině se spoluhráči byla dobrá. S novou sezonou se vše zlepšilo. Trenér mi hodně pomohl, věřil mi. Dal jsem nějaké góly – to mi také pomohlo. Fanoušci nás ženou. Máme dobrý tým a můžeme společně udělat velké věci.“

Jak hodnotíte podzimní část sezony, první místo v tabulce? Zkuste zhodnotit vlastní výkony?

„Včetně poháru jsem dal devět gólů v patnácti zápasech a mám tři asistence. Jsme první, takže je to dobré. Já osobně můžu pracovat více jak do útoku, tak i do obrany. Být víc nápomocný celému týmu.“

Jak se vám líbí město Tábor?

„Tábor je malé pěkné město.“

Jaké jsou vaše další fotbalové plány nebo přání?

„Chci se zlepšovat a proč bych se nemohl prodat do první ligy? Je to můj velký cíl tady v Česku. A když zůstanu v Táboře, tak chci postoupit do druhé ligy.“