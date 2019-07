Jarní vzestup formy potvrdila jednadvacítka Dynama i v posledním kole vítězstvím nad Zlínem 3:0. „Vyhráli jsme díky výraznému zlepšení ve druhém poločase a také díky pomoci pendlů z áčka,“ vyzdvihl trenér Jaromír Plocek podporu Řezáče, Fišla a Šplíchala. „Pochvalu ale zaslouží i naši kluci,“ dodal s tím, že ocenění si mužstvo zaslouží za celé jaro.

„Podzim ze strany našeho týmu nebyl dobrý. I proto, že pro kluky, co přišli z dorostu, přechod do juniorky nebyl lehký a my si s Petrem lámali hlavu, co s tím dělat,“ ukázal Plocek na svého kolegu Petra Skálu, s nímž ve dvojici mladíky Dynama v letošní sezoně v lize juniorů vedli. „Mockrát jsme spolu seděli a říkali si, že tak to přece nemůže jít dál. To byla porážka od porážky a ani ty výkony nestály za nic,“ jen spínal ruce.

„Dali jsme si za cíl ještě na podzim se odlepit z poslední příčky a na jaře se zvednout také herně,“ zdůraznil Plocek, dle něhož zlomit dlouhou šnůru neúspěchů nebylo nijak snadné. „Liga juniorů, byť mnohými podceňovaná, nebyla lehkou soutěží. „Hráli tam i kluci z první ligy,“ upozornil Petr Skála a pár jmen namátkou uvedl: „V Jablonci proti nám hrál Sobol, na Slavii třeba Mešanovič a na Složišti za Bohemku byl v bráně Fryšták a v poli nastoupili Šmíd, Bartek a Jindříšek.“

Podíl na jarním výrazném zlepšení měl i návrat Lukáše Poučka z hostování v Táborsku: „Vnesl do naší hry profesionalitu, kluci si z něj vzali příklad, drželi pospolu, přidali na bojovnosti a snad až na nepovedený duel na Slavii a výpadek doma s Duklou jim byly odměnou i úspěšné výsledky,“ liboval si Plocek.

Vzhledem k úzkému hráčskému kádru juniorka někdy trénovala třeba jen v sedmi, základní kostru týmu se lodivodům jednadvacítky ale vytvořit povedlo. „I tak jsme na zápasy někdy dávali tým dohromady jen díky pomoci hráčů z áčka a dorostu,“ vysvětloval Petr Skála. „Našich kmenových hráčů bylo osm a ti si zaslouží největší uznání.“

Chválu svého kolegy na hráče Jaromír Plocek doplnil oceněním i pro členy realizačního týmu: „Poděkovat je třeba i vedoucímu mužstva Honzovi Čapkovi a masérovi Vencovi Kolářovi. Oba jsou to už chlapci v letech, ale tady odváděli spoustu práce.“

Juniorská liga se letos hrála naposledy. „A když jsme jeli na konci sezony z Teplic, říkali jsme si, jaká je škoda, že když se nám začlo dařit, soutěž končí,“ s nostalgií v hlase říkal trenér Plocek, jehož kolega Skála jen souhlasně pokyvoval hlavou. „Ale béčko se v Dynamu neruší, budeme hrát divizi,“ pokrčil rameny Plocek. „Bude to jiná soutěž, ale my už teď se těšíme, až to začne,“ uzavřel Skála.

Příprava divizního B-týmu Dynama začíná ve čtvrtek odpoledne (16). V přípravě se svěřenci trenérů Plocka a Skály střetnou příští středu 17. července s Jankovem (17.30 Složiště), v sobotu 20. července ve St. Hlíně s Třeboni (10.30) a v neděli 28. července v Příbrami s tamním béčkem.



DALŠÍ POSILOU MATĚJ HELEŠIC

Další posilou prvoligového Dynama by měl být dvaadvacetiletý Matěj Helešic, jenž v minulé sezoně v Č. Budějovicích jako hostující hráč Baníku Ostrava patřil k oporám týmu. Po sezoně se Helešic do Ostravy vrátil, dle informace na webových stránkách Dynama ale oba kluby nyní dolaďují podmínky Helešicova dalšího hostování na jihu Čech. V úterý odchovanec Baníku už v Č. Budějovicích trénoval.